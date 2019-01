Anmäl text- och faktafel

Gärningsmannen har tagit sig in i huset via baksidan. Polisen är på plats för att eventuellt hitta spår efter inbrottstjuven. Just nu finns det inga uppgifter om vad som saknas efter inbrottet.

Polisen larmades vid 18.30-tiden på torsdagskvällen, men det är oklart när brottet inträffade.