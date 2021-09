Sofie Tejre: Oron slog till med full kraft – har jag ont i halsen?

Anmäl text- och faktafel

I ett radhus i Västerås sitter jag tillsammans med min sex månader gamla son och slukar den intensiva medierapporteringen.

Som journalist är man van att ta in mycket information – i vanliga fall älskar jag när informationsflödet är intensivt och när det händer mycket.

Men nu. Som föräldraledig är det bara jag och sonen hemma och allt som händer utanför, all information som florerar bara stannar i mitt huvud. Jag läser så mycket om corona och tittar på alla presskonferenser. Nu är 100 personer smittade. Nu 500 personer dött. Siffrorna tickar uppåt, varje dag. Samma dag samma mantra: stanna hemma även om du bara känner dig lite, lite sjuk.

Själv vaknar jag varje morgon och känner att jag har lite ont i halsen. Trots att vi knappt träffar någon är jag säker på att vi smittats av viruset och att jag i min tur kommer smitta de fåtal personer som finns i vår sfär.

Halsontet försvinner när jag blir andfådd eller dricker ett glas vin, och jag börjar misstänka att det snarare handlar om ångest än en faktiskt covidinfektion. Likväl fortsätter informationssökandet: googlar ont i halsen coronavirus. Ja du kan vara smittad. Googlar igen: ont i halsen försvinner. Nej, troligtvis inte covid.

Börjar gråta när sambon kommer hem från jobbet om dagarna och undrar hur jag mår egentligen. Blir tacksam när hans arbetsplats övergår till hemarbete. Vi är inte ensamma på dagarna längre, det känns bra att höra videomöten genom dörren till vårt gästrum.

Han säger åt mig på skarpen: ”Bara sluta läs om det hela tiden, tänk på något annat”.

Tiden går, pandemin blir mer en del av vardagen. Bred testning införs vilket gör att även den som bara känner sig lite sjuk kan testa sig. Alla sitter i samma båt, jobbar hemifrån och köper hem mat från restaurangen. Det känns bättre med ångesten även för mig. Jag har bara snuddat vid vad hälsoångest innebär.

Under arbetet med den här artikelserien har jag pratat med människor som måste testa sin temperatur flera gånger om dagen. Personer som söker vård igen och igen, men där läkaren inte hittar något som är fel. Personer som haft ett helvete med den psykiska ohälsan under pandemin, just för att det kan spä på hälsoångesten.

Har du egna erfarenheter? Tipsa mig gärna i formuläret nedan eller genom att mejla till [email protected]