SOS Alarm stäms för diskriminering – Unionens förbundsjurist: ”Riktigt upprörande”

– Jag tycker att det är ett riktigt upprörande beteende av arbetsgivaren. Arbetstagaren har egentligen kunnat utföra arbetet lika bra som de andra operatörerna trots sitt handikapp, säger Elisabet Ohlsson, förbundsjurist på Unionen.

I stämningsansökan till Arbetsdomstolen framgår, enligt Elisabet Ohlsson, att arbetstagaren jobbat på SOS Alarm i Västerås under ett och ett halvt års tid. Under den tiden har arbetsgivaren varit fullt medveten om operatörens funktionsnedsättning. Operatören har under sin tid på SOS Alarm gjort förfrågningar om fortsatt anställning, men arbetsgivaren menade att sjukfrånvaron, som hade samband med funktionsnedsättningen, var ett hinder. ”Handlandet innebar ett missgynnande av arbetstagaren”, skriver Elisabet Ohlsson i stämningsansökan.

Därför har hon stämt SOS Alarm på 85 000 kronor i ersättning (skadestånd) för att ha diskriminerat operatören.

– All diskriminering är allvarlig och det finns generellt sett en betydande okunskap hos arbetsgivare när det gäller den typen av missgynnande, säger hon.

Linda Bengtsson, presskommunikatör på SOS Alarm, avböjer att kommentera fallet.

– Vi uttalar oss inte i media i pågående ärenden, säger hon.

Enligt Elisabet Ohlsson löses merparten av tvister via förhandling. Men så har alltså inte skett i det här fallet. Tvisten har förhandlats såväl lokalt som centralt utan att lösas.

– Det är få antal fall per år som går till stämning, men stämningar som handlar om olika former av funktionsnedsättningar har ökat i antal, säger hon.