Sparkar i underliv och på smalben – Mårten Enberg återvänder till den oroliga kvällen på Domkyrkoplan

Det var ett herrans liv utanför Västerås domkyrka den 16 september 1970. USA:s ambassadör Jerome Holland log mot folkmassan när han lämnade kyrkan. Runt honom stångades 100 poliser med 250 FNL-demonstranter som ropade ”USA ut ur Vietnam!” och ”Holland, Go Home!” VLT skrev att åtskilligt fler applåderade ambassadören. På 50 års avstånd kan vi tacka VLT:s Johny Glad för att han med sin kamera lyckades frysa detta annars förlorade ögonblick.

Tumultet på Domkyrkoplan fick landshövding Gustaf Cederwall att begära att justitieombudsmannen, JO, skulle utreda polisens agerande.

FNL-gruppen och kvällstidningarna hade haft uppgifter om polisvåld mot icke namngivna personer. På demonstranternas sida stod också författaren Lars Gustafsson som i en Expressen-artikel upprört begärde utträde ur Svenska kyrkan. Han hade inte själv varit på plats utan hemma på Blåsbogatan 8. Men han hade egna ögonvittnen till polisens våld. Och han var mer böjd att tro på deras berättelser än på lokaltidningarna VLT och Folket.

Så här skrev Lars Gustafsson om tumultet i sitt protestbrev till biskopen i Västerås stift, Sven Silén, på Expressens kultursida (21/9):

”Klockan 10 på kvällen den 16 september kom Lena och Kenneth hem till oss. Lena är en ung flicka vi känner. Kenneth är en av hennes vänner. De ville efter demonstrationen helt enkelt gå in i kyrkan för att höra vad Mr Holland hade att säga. Så långt hann de aldrig. Lena hade blivit sparkad i underlivet av de civilklädda. Kenneth hade fått armen ordentligt kringvriden. De hade fått en lektion i samhällskunskap och var mycket skakade som man blir efter sådana lektioner. De hade kommit ganska billigt undan: en flicka blev slagen sanslös, rätt många fick sådana sparkar av de järnskodda kängorna att de hade svårigheter att gå hem.”

Upprördheten över våldet var det ena. Det andra var att besökarna till kyrkan enligt författaren ”sorterades ut efter skägg, efter FNL-märken, efter klädsel”.

Upprörd är kanske fel ord. Gustafsson var ursinnig. Kyrkorummet och tillträdet till det hade i hans ögon ”politiserats”. Och tillträdet hade kränkts av ”den värdsliga makten som begagnade sparkar i underliv och mot smalben som argument”. Brevet avslutades med orden: ”Därför ber jag dig ombesörja att man från och med idag beviljar mig mitt utträde ur Svenska Kyrkan”.

Biskopen replikerade inte.

Men det gjorde den som stod för inbjudan av Jerome Holland, domprost Gunnar Helander. Både biskopen och domprosten var goda vänner med Lars Gustafsson. Biskopen hade han talat djupt om änglar med, och Helander hade döpt hans dotter. Men gräla kunde de ändå. Och med goda argument.

Helander försvarade urvalet av besökare med stämningen utanför kyrkan. Helander hade när Holland slussats in via kyrkans södra port sett en person kasta en tomat och rikspolisstyrelsens observatör, sannolikt Säpo, hade varnat för att det hade kommit en busslast studenter från Uppsala som kunde vara mer aggressiva än de lokala. Ambassadörens föredrag var i fara.

Allt var således en ordningsfråga! Och inte alls en fråga om åsikter.

Därutöver förstod inte Helander hur författaren kommit fram till att kyrkorummet hade ”politiserats”. Det är en irrlära att kyrkan bara skulle befatta sig med det fromma. Kyrkan tar ställning för människan, mot rasism. Det hade också talats tidigare mot kriget i Vietnam inne i kyrkan.

Och: Varför skulle inte Jerome Holland – som privatperson – känd som medarbetare till Martin Luther King, ordförande i USA:s ekumeniska råd, väl förtrogen med de svartas nöd, själv sonson till en slav och son till utfattiga föräldrar, kunna få tala i Domkyrkan om de svartas frigörelse och ”negerkyrkans” insatser?

Naturligtvis kan han det, svarade Gustafsson. Men Holland upphör inte att vara ambassadör för Amerikas förenta stater för att han är i kyrkan, lika lite som en biskop upphör vara det när han går bort på middag. Och verkligheten gick inte att bortse från:

”De brinnande byarna med sina svarta rökar, småbarnens förbrända ansikten, defolianterna, B-52:ornas väldiga bomblaster undkommer vi inte. Det är inte FNL-gruppens i Västerås fel att det förhåller sig så.”

Vilka var då ”Lena” och ”Kenneth”, författarens ögonvittnen vid kyrkan?

Det ena spåret leder till Lena Källström, pensionerad lärare bosatt utanför Hallstahammar. Hon var en av de två barnflickor hos Gustafssons på den tiden som hette Lena. Vilka minnen framkallas hos henne, “Lena 2”, 50 år senare? Ja, ungefär vad Gustafsson skrev. Att det var en civilt klädd polisman som hade sparkat henne på smalbenen. Och att han log obehagligt mot henne när han gjorde det. Och att hon på något sätt blev knäad i underlivet när hon höll på att ta upp några tappade flygblad från marken. Hon kan inte minnas att JO förhörde henne men det hon berättar idag stöds av hennes utförliga vittnesmål till JO. Det Lena Källström – och “Kenneth” – berättade, upprörda och ledsna, just den kvällen inspirerade med all säkerhet Lars Gustafsson till slutscenen i romanen Yllet som handlar om just händelserna vid Domkyrkan, den kyrka i vilken han själv var döpt.

Det andra spåret då? Det nämns en Kenneth Hammarlund, Ringduvegatan 85, i JO:s protokoll. Dagens Kenneth Hammarlund är bosatt i huvudstaden och har ett yrkesliv inom chefs- och ledarutveckling bakom sig. Han var vän med Anders Olsson på Blåsbogatan 6, i dag ledamot i Svenska Akademien, och de brukade spelade tennis med Lars Gustafsson på grusplanen på Blåsbo. Författaren införde rökpauser under matcherna, vilket var något nytt för dem. Vad kan då ha stannat kvar från Domkyrkoplan? Minnena är vaga. För Kenneth är det tydligaste att han och Lena inte fick gå in i kyrkan och lyssna, utan stoppades. Det tyckte han var märkligt.

Både Lena Källström och Kenneth Hammarlund – och flera andra aktivister - lämnade Svenska kyrkan efter att de hade hindrats inträde i Domkyrkan.

Att det var ett godtyckligt urval av åhörare framstår som glasklart i silversmeden och galleristen Bertil Kempes fall. Han var den dagen värd för två isländska flickor som var intresserade av att lyssna på föredraget. Så de gick tillsammans dit, flickorna kom in, men ”specialpolisen” tog Bertil åt sida. Det hände i hans egen församlingskyrka. Lars Gustafssons trovärdiga tes i "Yllet" var följaktligen att Kempe såg ut som en FNL-are på grund av den “koketta” mustasch som han bar. Ty vänstervriden var han inte, och blir det aldrig heller.

Sommaren 1970 blev ingen smekmånad för Jerome Holland. I femton månader hade USA varit utan ambassadör i Stockholm. Och president Nixon hade nog tänkt sig att en svart, vältalig sociolog och före detta stjärna i collegefotboll skulle charma svenskarna. Men den nytillträdde möttes av protester och äggkastning på flera håll. Redan på Arlanda hade han blivit kallad ”White House Nigger” av den svarte aktivisten Sherman Adams. Det grova tillmälet ursäktades med dess politiska innebörd. Det sårade förstås ändå. Ett första - och lugnt - besök av Holland i Västerås, hos Asea, hade kunnat genomföras redan den 4 juni. Men det hölls också hemligt i förväg och hade kallats “det nederländska besöket” för att förvilla. Signaturen Lager i VLT skrev att “runt huvudkontoret var alla träd upptagna av manspersoner som med väl intränad ledighet stod och lutade sig mot dem”.

Den 31 augusti, två veckor före aktionen på Domkyrkoplan, beslutade FNL-gruppens medlemsmöte om en plan: ”Vissa kamrater bör avdelas att ta sig in i kyrkan för att där hålla upp plakat och banderoller under talet, och om Holland berör USA:s utrikespolitik i sitt tal bör även talkörer hållas”. På ett möte med grupper i regionen kom likväl invändningar från de, enligt Helander, påstått aggressiva i Uppsalas FNL-grupp: Det vore fel att tränga in i kyrkan och störa och därmed reta upp många, främst kristna, och den ”reaktionära” lokalpressen. Beslutet blev därför att först tåga från Vasaparken upp till Rudbeckianskas skolgård och sedan endast samlas utanför kyrkan, sprida flygblad och skandera “Holland, go home!” Polisen fick också veta att man inte ville träffa Holland, inte heller med en delegation. Det var förbud på sånt. Man pratar inte med Fi.

Även Västerås polismästare Harald Erling hade en plan: Så få synliga uniformerade poliser som möjligt. Alltså tvärt emot polisens linje i dag. Kommenderingschef var Bert Eriksson, kallad ”polisernas polis” av generationer efter honom och som skyddat högdjur som Chrusjtjov, ville ha fler uniformerade och 115 som ”minsta numerär”. Han fick 100, varav ett 40-tal civilt klädda. Och hundar. Vid Hollands ankomst felade polisradion och det var med nöd och näppe som ambassadören tryggt kunde föras in i kyrkan genom södra sidoporten. En grupp mot-demonstranter från högerextrema Demokratisk allians rörde också till det hela. När ambassadör Holland hade hållit sitt föredrag för cirka 1000 församlade och Bror Samuelsons kör framfört Nobody knows the trouble I’ve seen, insåg polisen att folksamlingen utanför var så tät att det var nödvändigt att först frigöra delar av Domkyrkoplan för att ta ut ambassadören säkert. Det gjordes genom att alla uniformerade bildade kedja för att spärra av, med en halvmeter i taget skapades plats. Kommenderingschef Erikssons tålamod i detta gillades av de unga. En demonstrant berättade för JO att: ”Polischefen var väldigt vänlig, diskuterade med oss vänligt och bad oss att flytta på oss på ett väldigt vänligt sätt och då gjorde vi det när han var så vänlig i tonen”. Men Bert Eriksson fann sig ändå i snabb följd behöva kalla in 10 reservpoliser från Uppsala, sedan ytterligare 10 från Örebro och strax därpå 10 till från Eskilstuna. De hann inte ens fram innan Jerome Holland med hustru Laura klockan 20.58 lämnade kyrkan i bil för att köras 200 meter till Stadshotellet. Nästa dag väntade morgonkaffe på VLT med huvudredaktör Anders Yngve Pers.

En demonstrant omhändertogs. Det var den i dag pensionerade arkitekten Ulf Ärlebrand i Uppsala. Den unge, spinkige mannen hade lyckats tråckla sig genom kedjan och kommit öga mot öga med Jerome Holland just som ambassadören skulle kliva in i bilen. Ärlebrand hade då hunnit veckla ut sin banderoll med budskapet ”Go home”. Snabbt var poliser framme och kastade ned aktivisten på gatan. Hans glasögon krossades, hans huvud trycktes mot gatstenen och en polisman tryckte sin hand mot strupen så att Ulf fick svårt att andas. Men Ulf Ärlebrand minns det som att han var beredd på att lite ont fick han tåla. Han hade ju lyckats med sin insats. Det blev en kort stund i bur i Polishuset. Där sjöng han för full hals ur Fria Proteaterns tidstypiska Balladen om Olsson: ”Då kom befälet och kastade Olsson/i golvet/Dom tryckte ner han i skiten för Olsson/börja’ bli farlig/För när dom inte kan ta en grabb på/ett annat sätt/Så försöker dom ta hans stolthet”. Ulf Ärlebrand misstänktes för ohörsamhet men åklagarens beslut blev: ”Brottslig gärning föreligger ej.”

Om händelserna vid Domkyrkan skrev VLT dagen efter på ledarplats:

”Det stod en grupp barn och ungdom lika välfödd som ovårdad utanför sydportalen till domkyrkan i Västerås i går kväll och skrek i korus mot bakgrunden av en hop plakat med temat ”Holland – USA-imperialismens lakej”. De stod där, enligt rättssamhällets regler skyddade av polisen. Hemma (eller inne i kyrkan lyssnande på samme Mr. Holland) satt deras föräldrar och farföräldrar, tillräckligt gamla att minnas de dagar, då amerikanska trupper, pojkar förda över havet långt bort från de sina i Minnesota, Kalifornien, New Mexico, kämpade sig i land på Europas kust, stupade men segrade i striden mot det råaste tyranni vår världsdel upplevat på århundraden. Det var en seger även åt oss, som slapp att dras in i dödsvirveln, åt oss som blev farföräldrar och föräldrar åt den fjuniga talkören utanför domkyrkan.”

Detta fick FNL-gruppens Yngve Ryd - med åren prisbelönad författare - att fråga VLT hur man ska se ut för att få demonstrera om man varken får vara välfödd eller ovårdad. I Ryds insändare blev VLT:s och Folkets nyhetsförmedling bedömd som lögnaktig. VLT hade inte skrivit något om polisens våld och därutöver påstått i rubriken och nyhetsartikeln att tusentals personer applåderat Holland och därigenom överröstat talkörerna. Det applåderades, medgav Ryd, men FNL-arnas talkörer hade ljudit högre än kyrkklockorna! Tidningen angreps i ett nytt inlägg för censur. Redaktören hade nämligen i den första insändaren tagit bort en mening där Hollands resor i Sverige hade jämförts med “Hitlerrepresentanternas propaganda för den slutgiltiga lösningen av judefrågan”. VLT:s svar var att vad som helst inte kan tryckas. På ledarplats hade tidningens hållning till Vietnamkriget varit återhållen under de första åren. 1968 ansågs vapenvila vara bättre än seger. ”Det är verkligen ett konstigt krig som USA för både i Vietnam och hemma i USA”. Skepsisen mot Nixon var dock tydlig. Och när protester samlades mot USA:s bombningar av huvudstaden Hanoi julen 1972, sade VLT:s ledarsida: ”Om någon frågar oss, svarar vi: Skriv på!” Miljoner svenskar gjorde det.

Vad sade då JO efter att ha utrett polisens agerande? ”Våldet ej större/än nöden krävde” sammanfattade VLT, vilket gick i linje med vad tidningen hade rapporterat från början. JO Gunnar Thyresson fann att talet om polisövergrepp var ”obestyrkt”. “Obestridligen” hade polisen använt våld och några hade därmed blivit “omilt” behandlade. Men det var för polisen tvunget att sätta hårt mot hårt när folkmassan trängt på. Statsmakten måste skydda utländska sändebud med alla till buds stående medel. En ambassadör ska vara okränkbar, det hör till internationell rätt.

Nästan alla av JO:s intervjuer, 26 till antalet, gjordes på neutral mark i Stadshuset. Ingen vittnade under ed. Många påståenden om polisens våld var allmänt hållna, i tre fall var de mer precisa. Flera personer hade sett Ulf Ärlebrand bli ”slagen sanslös” och ligga ”medvetslös” – långt brutalare än vad han själv och JO-förhören bekräftat. Ärlebrand gjorde heller ingen anmälan om polismisshandel och köpte sig nya glasögon för egna pengar. I det andra fallet, Lena Källströms, var kritiken inriktad på hur de civilt klädda poliserna uppträtt. Men de hörda poliserna förnekade att de sparkat Lena Källström eller andra på smalbenen. Det tredje fallet gällde en gravid ung kvinna som anmält att hon knuffats omkull och fått skrapsår på knäna när en polisman fört undan henne med ett nackgrepp. JO ansåg att det fanns vitt skilda uppgifter om vad som hade hänt. Sannolikt hade hon inte heller någon framgång hos polisen i kravet på ”5 kronor i ersättning för förstörda nylonstrumpor”.

Det fanns demonstranter som varken polisen eller JO hörde och som i likhet med Lena Källström hade kunnat berätta att de fick motta sparkar av civilklädda poliser. Lars Berggren, pensionerad överläkare i Örebro, är ett exempel. Han blev sparkad på smalbenen och “konsternerad över att sådant kunde hända”. Han beskriver att det bakom de uniformerade poliserna rörde sig civilklädda som skrek “backa på er” samtidigt som de sparkade. Lars anmälde aldrig sparkarna – det ansågs meningslöst.

JO underströk dock att den polis som är i konfrontation med allmänheten och skall upprätthålla ordning måste vara uniformerad så att det inte hos allmänheten uppstår någon tvekan om vem det är som svarar för att hålla ordning. Det hade brustit i Västerås.

FNL-arna fick således inte upprättelse av JO. Men i självkritisk anda utvärderades Holland-aktionen som den enda lyckade av årets nio utåtriktade aktioner. Vad var målet? Conny Eriksson, pensionerad bergsingenjör och alltjämt bosatt i Aseastan, var då med i styrelsen. Han minns det mest som en ambition att bilda opinion mot kriget och nå fram med talkörerna, att kanske få kyrkan och Holland att ställa in. Men allt skulle vara fredligt och utan att tillgripa olagliga medel. Det blev också en disciplinerad aktion, intygar Pelle Frimodig, pensionerad möbelsnickare, som ledde talkörerna med en megafon som stöd. Och att man inte önskade träffa Holland i Västerås har med FNL-kongressen i juni att göra. Leo Holtter, idag bosatt i Västerås och vänsterprofil under 1980-talet, var 1970 med i Sundsvalls FNL-grupp. Där hade han och några kamrater mött Holland med talkörer men också träffat honom, druckit coca-cola och argumenterat mot kriget. För detta var de nära att uteslutas av kongressen i juni 1970. Leo Holtter vidhåller alltjämt principen att aldrig vägra samtala med politiska motståndare.

Ett faktum kan i efterhand synas förvåna: demonstranterna hade en stabil sympatisör i Västerås slott i form av landshövdingens egen son Erik Cederwall. Denne var själv medlem i FNL-gruppen och det fanns ett utrymme på vinden i Slottet där FNL-arna hade mötts. För tiden var detta inte någon otänkbar motsättning; FNL:arna hade till och med hållit en årsstämma i slottssalen. Landshövdingen som tog emot Holland i Slottet den aktuella eftermiddagen, ogillade enligt sonen USA:s krig i Vietnam men hade efter tumultet ändå svårt att tro på beskyllningarna mot polisen.

Vi låter historien börja och sluta hos Lars Gustafsson. Tog relationen mellan författargiganten och domprost Gunnar Helander skada av grälet i Expressen? Inte alls! Enligt litteraturkritikern och författaren Madeleine Gustafsson, då gift med Lars, förblev den utmärkt; att ena stunden gräla i spalterna med vänner eller kolleger som P O Enquist, och i nästa stund möta dem med glädje var inget märkligt. Emellertid var maken genuint upprörd över händelserna vid Domkyrkan.

Det var ingen kontakt mellan Lars Gustafsson och FNL gruppen under de här åren. Men han var nära Vietnam. Det vidriga kriget var en del av världen i flera av hans romaner, tydligast i Yllet. I Världsdelar som kom senare berättar han om två vietnamdemonstrationer två lördagar efter varandra, den ena i San Francisco, den andra på Sigmatorget i Västerås. Han var där. Och han hade tidigt varit emot kriget, främst av moraliska skäl. Napalm mot barn kan aldrig försvaras. 1965, som andre redaktör för Bonniers Litterära Magasin, publicerade han den dikt som kom att få stor påverkan på den svenska opinionen. Det var Göran Sonnevis “Om kriget i Vietnam”, där tre av de 62 raderna lyder:

”De döda är siffror, som vilar, virvlar

som kristaller, i vinden över fälten. Hittills

beräknas två miljoner ha dött i VIETNAM”

Mårten Enberg