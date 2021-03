Spelade i allsvenskan förra säsongen – nu är mittfältaren klar för VSK

Anmäl text- och faktafel

VSK fortsätter att plocka in spelare och under måndagen presenterade klubben Simon Gefvert. Mittfältaren spelade för Sirius under förra säsongen, men det blev bara sex matcher totalt. I en intervju på VSK:s hemsida berättar nyförvärvet om varför han tvingades vara borta från spel under några månader – något som skapade rubriker.

– Ja, det är en märklig historia som dessutom är helt självförvållad. Det var i maj förra året som jag svimmade av helt plötsligt och var medvetslös i tio minuter. Det blev förstås stort pådrag och jag hamnade på akuten. Det gjordes massor av tester och jag blev stoppad från att träna fotboll under två månader medans man utredde vad det kunde vara för fel, säger Gefvert.

– Nu visade det sig att det inte fanns några som helst fel på min kropp. Det som hade orsakat svimningen var en andningsövning jag gjorde inom ramen för mitt meditationsprogram.

Nu kommer han göra sin första träning med VSK på tisdag och hoppas sedan få både speltid och utvecklas som spelare.

– För mig som spelare är det en helhetsbild där jag känner att VSK kan erbjuda det jag behöver just nu i min karriär, därför känner jag mig riktigt nöjd med att det blev så här. Jag har så klart pratat med Thomas (Askebrand) och jag känner Kalle (Karlsson) sedan tidigare och det verkar finnas en bra känsla i klubben som gjort mig intresserad.

