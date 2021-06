Spelade tillsammans i VSK – nu ser duon ut att bilda backpar i EM-premiären

Anmäl text- och faktafel

Under måndagskvällen går Sverige in i EM-premiären där Spanien står för motståndet. Nu ser det ut som att det blir de förre VSK-spelarna Victor Nilsson Lindelöf och Marcus Danielsson som går in och agerar Sveriges mittbacklås under premiären. Detta enligt uppgifter till Sportbladet.

Victor Nilsson Lindelöf är född i Västerås och inledde sin karriär i IK Franke innan han sedan tog steget vidare till VSK. År 2012 lämnade han sedan klubben för portugisiska Benfica. Därifrån såldes han sedan vidare Manchester United som han numera tillhör. Sedan tidigare innehar han 40 landskamper på meritlistan.

Marcus Danielsson spelade i den grönvita tröjan mellan 2009-2011 men fick sitt stora genombrott i Djurgården år 2018 och tillhör idag kinesiska Dalian Professional. Han ser nu ut att göra mästerskapsdebut vid 31 års ålder och innehar sedan tidigare nio landskamper på meritlistan.

Enligt Sportbladets uppgifter väljer förbundskapten, Janne Andersson att matcha följande startelva i premiären:

Robin Olsen(mv)-Mikael Lustig-Victor Nilsson Lindelöf-Marcus Danielsson-Ludwig Augustinsson-Sebastian Larsson- Kristoffer Olsson- Albin Ekdal- Emil Forsberg- Marcus Berg- Alexander Isak.

Avspark sker klockan 21:00 under måndagskvällen och matchen visas i SVT1/SVT-play.