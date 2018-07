Lövholm: Marcus Berg will kick your snooty ass all the way to New Gloukenshire

I’ll come over there and I’ll kick your snooty ass all the way to New Gloukenshire.

Det där var det tyvärr inte Victor Nilsson Lindelöf som sa till någon av sina engelska polare, eller Janne Andersson som muttrade i engelsk press. Det var Phoebe Buffay i tv-serien Vänner som brann av över telefon på en brittisk dam som vägrade hjälpa henne.

Förmodligen hade hon observerat engelsmännens självbild som duktiga och sofistikerade och ville att det skulle framgå på tydligast möjliga sätt att de faktiskt mest framstår som stroppiga.

Englands snooty ass-sätt har resulterat i ett gäng misslyckade mästerskap, där brittisk press spelat sin klassiska roll i att skriva upp laget till himlen för att sedan mala sönder spelarna när de fallit till marken.

Nu har de sagt att England vinner mot Sverige 99 gånger av 100.

Som svensk hade man kunnat ta det som ett gott tecken – att vårt krassa, flitiga gäng ska ställas mot en samling bortskämda divor som svävar i det blå. Dessvärre verkar inte de engelska spelarna ha rattat in den frekvensen under VM 2018.

När vår expert Pelle Nilsson (tidigare landslagsspelare som numera jobbar i Bundesliga-klubben Leipzig) fick frågan i VM-magasinet dagen efter Sveriges avancemang mot Schweiz, beskrev han ett annorlunda engelskt landslag som utför saker på ett annat sätt.

Som ser stabila ut, fokuserar på det de ska göra och inte har mentaliteten att de är bäst. Som håller laget kompakt utan att lita på att det kommer lösa sig.

Det var de dåliga nyheterna, här kommer några goda.

Det sades inför VM att det krävdes maxprestationer i varje match på varje spelare, och så lite flax, för att Sverige skulle ha minsta chans att komma någonvart. Ärligt talat så har de vare sig presterat på max eller haft den där extra vinden i seglet, och ändå står vi där vi står helt välförtjänt.

Både Marcus Berg och Emil Forsberg väntar på att riktigt explodera i det här mästerskapet, och marginalerna har man inte fått på något annat sätt än att börja gnugga och sedan inte sluta gnugga förrän domaren flöjtat av.

Man kan hoppas att England lite, lite hunnit bli pressade av sin omvärld till att åter köpa in sig i myten om sig själva. Skulle de göra det för ens en stund finns det inte ett tvivel på denna jord att Sverige vinner matchen. Om inte så är det turligt nog så att det svenska gänget inte förlitar sig på sådant.

Och turligt nog har vi sparkapital i truppen, som gärna får brinna av i just den här matchen.

Marcus Berg will come over there and kick your snooty ass all the way to New Gloukenshire.

Sverige – England

Vad: Kvartsfinal

Var: Samara Arena

När: Lördag 7 juli kl 16.00