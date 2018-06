Svängigt debutår i Manchester United – i landslaget är "Vigge" en stjärna: "Internationell kaliber"

Redan under vintern 2016 började ryktena – och i februari 2017 kom uppgifterna om att Victor Nilsson Lindelöf var klar för Manchester United och skulle ansluta till klubben under sommaren.

Dessförinnan hann "Vigge" med att bli inröstad i årets lag i Portugal under våren och imponerade i både landslag och klubblag.

Mittbacken var med och vann både ligan och cupen innan det blev dags för nästa steg – Manchester United.

I juni blev övergången officiell och Nilsson Lindelöf uttalade sig för första gången om flytten till en av världens största klubbar.

– Jag är överlycklig över att ansluta till Manchester United. Jag har njutit av min tid i Benfica och jag har lärt mig mycket där. Men nu ser jag fram emot att spela i Premier League på Old Trafford och för Jose Mourinho. Nu vill jag komma igång och börja bidra till lagets insatser för att vinna fler pokaler, sa han till klubbens hemsida.

Det är klart viktigt att han och Granqvist är friska under VM

Pelle Nilsson om Victor Nilsson Lindelöf.

Starten i United blev dock tuff och "Vigge" ifrågasattes tidigt.

Trots framgångarna med landslaget och Benfica samt flytten till United blev mittbacken inte ens nominerad i kategorin årets försvarare på Fotbollsgalan, något som många regerade på och hans agent var starkt kritisk mot.

I slutet av november stod Nilsson Lindelöf för flera fina prestationer i Unitedtröjan och fick beröm.

Försvarsspelaren var in och ut i José Mourinhos startelva och matchtrupper under vintern – men i slutet av säsongen fick han mycket speltid och spelade tre hela matcher i slutet av Premier League. Bland annat i segern mot Arsenal och fick mycket beröm då.

En av anledningarna var att Mourinho ville hjälpa sina VM-spelare att hitta formen.

– Jag jobbar inte med VM eller med att förbereda spelare inför VM, men Eric är den ende försvararen i truppen vars nation inte spelar i VM, sa han till Manchester Evening News angående att Eric Bailly fick stå åt sidan för andra försvarare.

– Så om jag måste fatta ett slags känslomässigt beslut för att hjälpa mina spelare, så är Eric den jag inte kommer att hjälpa. Marcos Rojo, Victor Nilsson Lindelöf, Phil Jones, Chris Smalling, samtliga vill bli uttagna till VM och Eric har inte den pressen på sig, fortsatte Mourinho.

Totalt spelade Victor Nilsson Lindelöf 17 ligamatcher (13 från start), fem Champions League-matcher (alla från start) samt sju övriga cupmatcher under säsongen med United.

I VM är han helt given i Janne Anderssons startelva och bildar tillsammans med Andreas Granqvist en av Sveriges starkaste lagdelar.

Vår VM-expert Pelle Nilsson om Victor Nilsson Lindelöf:

”Säsongen har varit godkänd med plus för honom tycker jag. Jag vet själv hur det är att byta klubb första året innan man kommer in i det. Klubben verkar tänka sunt och matchar in honom långsamt och de har samtidigt gett honom chansen. För mig är han en försvarare som utvecklats till att vara av internationell kaliber och han har bevisat vad han kan. Det är klart viktigt att han och Granqvist är friska under VM och presterar så bra som de gjort hittills.”