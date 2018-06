Storfavoriten har målet klart för semifinalen på hemmaplan: "Besviken om vi inte vinner"

LÄS OCKSÅ: Mittmedia storsatsar på Strömsholmsdagarna: "Ett mäktigt evenemang"

Strömsholms lag har gått som tåget den här säsongen i Folksam Elitallsvenskan. Med två segrar och en andraplats i den tuffa östra zonen får laget ses som en av de stora favoriterna att ta sig vidare till finalen i Falsterbo. Men först ska semifinalen ridas på söndag, på hemmaplan under 100-årsfirandet av Strömsholmsdagarna.

– Vi vill ju alltid vinna, särskilt på hemmaplan. Slottsbanan ser riktigt bra ut och det kan nog bli helt optimala förhållanden för att få till en riktigt bra semifinal, säger Strömsholms stallmästare Jens Fredricson.

Fredricson har tagits ut till laget tillsammans med unga ryttaren Josefine Nyqvist samt det mer rutinerade gardet med Daniel Svensson och Niklas Jonsson.

– Det blev mycket gamla gubbar, haha. Nej, men jag tror att vi kan ha goda chanser med det här laget. Vi har en väldigt bra lagledare i Anders Högberg och jag tror att han blir väldigt besviken om vi inte vinner på hemmaplan, även om det viktigaste är att komma topp åtta. Men vi kan inte sikta på att bli åtta, då är det lätt att bli nia istället, säger Jens Fredricson.

15 lag kommer till start i semifinalen som sänds på Mittmedias sajte r och topp åtta går vidare till SM-finalen i Falsterbo. Det ska inte vara något problem att ta sig dit, säger Fredricson som ser grundserien som tuffare än semifinalen.

– Östra zonen som vi rider i grundserien är en av de tuffaste zonerna och alla där satsar hårt på att ta sig hela vägen till Falsterbo. Jag kan se att ambitionsnivån bland lagen i gruppen gått upp så det blir svårare och svårare för varje år att ta sig vidare därifrån. Så att vi lyckades vinna den gruppen känns svårare än att vara en av åtta som tar sig till finalen nu, även om man inte ska ropa hej ännu.

Jens Fredricson, som har gott om erfarenhet av laghoppning såväl i Sverige som på internationell högstanivå, har tidigare berättat att han uppskattar spänningen i att rida i lag i en annars individuell idrott.

– Jag tycker att det är jättekul. Dessutom tror jag att det är jättebra för nästa generation att de här möjligheterna finns. Det sätts en helt annan press på dig än när du bara rider för dig själv och ska du ut internationellt är det här en väldigt bra erfarenhet att ha med dig för du får inte så många chanser att rida i lag, säger han.

Under grundserien testade Jens Fredricson lite olika hästar men i semifinalen kommer valet att falla på åttaåriga valacken Con Tempi som ägs av Västeråsprofilen Roland Nilsson och Dan Eriksson och som gick bra under tävlingarna på Sportsriders i maj. Och utöver Elitallsvenskan kommer Jens Fredricson att ställa upp i de flesta klasserna under Strömsholmstävlingarnas fem dagar, däribland Gustaf Adolfs Minneshoppning och Grand Prix-hoppningen.

Det är nu några år sedan han var uppe i den absoluta världseliten tillsammans med nu pensionerade Lunatic och han berättar att det nog tar ytterligare ett par år innan han kommer att finnas med på de största arenorna igen.

– Jag är fortfarande i en fas där jag bygger upp unga hästar för framtiden. Jag har två 8-åringar som jag tror på men det tar några år att få till vad som krävs för att vara uppe på högsta nivå och hoppa 1.60-banorna. De hästar jag har nu är lovande men för unga så jag har ett tag kvar men det är bara att jobba vidare, säger Jens Fredricson.

