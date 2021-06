Sportchefens luddiga svar om backjakten: ”Det har man ingen aning om”

Anmäl text- och faktafel

Det var en intervju i VLT under måndagen som den tidigare VIK-backen Anton Mylläri öppnade upp dörren något på glänt till en möjligheten för en comeback i den gulsvarta dressen.

– Det klart att det alltid finns en öppning, VIK är ju min moderklubb så jag stänger väl aldrig dörren till dem. Men jag tror inte att min agent har hört någonting från dem. Jag har i alla fall inte hört något, sade Mylläri till VLT då.

VIK letar just nu efter den sista pusselbiten till backsidan inför den kommande säsongen. Men enligt sportchef, Patrik Zetterberg finns det i nuläget inget konkret som talar för en återkomst för den 30-årige Västeråssonen.

– Vi har väl inte haft någon ingående dialog på så sätt. Sedan har jag inte så mycket att säga om det är aktuellt eller inte. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga helt enkelt, säger Zetterberg till VLT.

Har ni haft någon form av mer konkret dialog?

– Absolut inte på så sätt. När jag har tittat efter det vi har sökt så har inte det namnet kommit upp överhuvudtaget. Jag har på det stora hela förutsatt att han vill fortsätta utomlands eller i SHL utefter de indikationerna som jag har fått. Sedan ska man aldrig stänga dörrar till någonting.

–Det har man lärt sig i den här branschen och Anton är en duktig hockeyspelare och gjorde det jättebra nere i Graz och blev bättre och bättre under tiden som han var här under den gångna säsongen. Sedan vet jag att hans ambitioner är att kunna spela på en högre nivå än hockeyallsvenskan i grunden. Det är väl där som vi står just nu.

Är han av den backtypen som ni nu letar efter?

– Jag har ingenting att kommentera överhuvudtaget i media med vad som vi letar efter just nu. När vi har någonting klart så kommer vi att presentera det. Det är inget nytt kring den frågan.

En annan tidigare backpjäs som just nu står som klubblös är Alex Trivellato som avslutade den gångna säsongen i gulsvart. Där han noterades för 11 poäng under 12 grundserieomgångar samt 2 poäng på 6 matcher i slutspelet.

Där har Zetterberg tidigare varit tydlig med att han gärna skulle vilja se en fortsättning i klubben för den 28-årige italienaren. En dialog har förts men där Trivellato just nu ser ut att avvakta i alternativen för nästa möjliga klubbadress.

– Jag har varit helt öppen om att vi var intresserade av att ta tillbaka Trivellato hit. Han avböjde väl det för drygt en månad sedan. Han vill vänta och se om han kan få någonting i DEL(tyska högstaligan). Han är väl ingen som jag räknar med just nu heller.

– Jag har inte fått några andra indikationer därifrån att allsvenskan helt plötsligt skulle vara superaktuellt. Men som sagt, man ska aldrig stänga några dörrar men det är nog inte det hetaste spåret i nuläget. Han har absolut fått frågan och jag hade gärna sett honom här.

Och sportchefen ger nu också ett någorlunda luddigt svar om något skulle kunna bli klart inom den närmaste tiden i jakten på den sista pusselbiten.

– Det vet jag inte, det kanske är klart också, det har man ingen aning om. Det är silly season just nu så man får ta det för vad det är och när vi har det klart så kommer vi att presentera det. Jag känner mig ganska så lugn.