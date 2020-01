Sportchefens tydliga svar – där ska VIK:s senaste nyförvärv spela: "Helt övertygad om"

Det har inte varit någon större hemlighet att VIK:s sportchef Patrik Zetterberg har sökt av spelarmarknaden – särskilt med tanke på hur skadeläget sett ut den senaste tiden.

På fredagskvällen fick han också napp, när David Rundqvist presenterades som VIK:s senaste spelare, in från Leksand.

Zetterberg berättar för VLT-sporten att han letat efter en etablerad spelare, gärna svensk, som kan ligan. Där menar han att han fått fullträff i Rundqvist.

– David är ett namn jag har haft på min lista en längre tid. Jag har följt marknaden lite och sett att han varit lite in och ut i Leksand, inte ombytt och såna saker. Jag har sett mycket matcher och sett när han har spelat, och känt att det hade passat perfekt både för vår del och för hans del. I nuläget känns det som en win-win för alla parter, säger sportchefen.

När värvningen presenterades på VIK:s hemsida gjordes det i meningen att VIK har värvat en forward. Zetterberg menar visserligen att Rundqvist klarar båda kedjepositionerna – men att det i utgångsläget är en center han har värvat.

– Grundtanken är att han är en center. Han kommer att gå center här, det är jag helt övertygad om. Men kan du spela center kan du även gå vinge, där är fördelen. Men David är en klassisk svensk center egentligen. Han behärskar spelet i båda ändar av planen. Han kan göra poäng, han kan spela för att försvara en ledning i slutet. Han kommer kunna nyttjas i alla spelformer.

– Sen är det upp till Thomas (Paananen) och Lasse (Ivarsson) var de vill matcha honom. Men det är klart att vi har en tanke och en idé med det, annars hade vi inte gjort det här.

Fram tills värvningen av Rundqvist har VIK i praktiken bara haft fyra centrar i truppen, även om Fredrik Johansson fått vikariera där ibland. Då fick dessutom Kelsey Tessier gå som ytterforward i början av säsongen, när Thomas Paananen inte riktigt verkade lita på kanadensaren i defensiven.

– Vi spetsar truppen och helt enkelt ökar en konkurrenssituation, som förhoppningsvis kan få fler spelare att vakna. Är alla hela kommer inte alla att kunna byta om.

Fick ni betala en övergångssumma för att få över honom?

– Det finns ingen övergångssumma. Egentligen har David och Leksand gjort en lösning där de gått skilda vägar, och i förlängningen har vi kommit in i bilden via mina kontakter med agenter. Så vi har inte betalat en övergångssumma, utan det har varit en ekonomisk affär som faller väl in under våra ramar.

Med Rundqvist in i truppen, samtidigt som flera spelare återvänt från skada, ser läget i truppen inte längre lika akut ut. Samtidigt är verkligheten den att VIK i nuläget bara har sju seniorbackar tillgängliga, så länge inte Morgan Hassel kommer tillbaka från sin skada. Men Patrik Zetterberg kollar i nuläget inte på några ytterligare förstärkningar.

– Just nu är det inte så att jag jagar någonting aktivt på det sättet, utan vi får se hur saker och ting kommer te sig närmaste månaden innan deadline. Då får vi se hur skadeläget är och hur vi tycker känslan är i truppen. Är det något vi tycker att vi behöver korrigera då får vi titta om vi har möjlighet till det. Vi kanske känner att vi behöver bredda backsidan och ha åtta seniorbackar i truppen sista tiden, men jag tittar inte i nuläget på att värva in någon toppback om jag säger så.