Sportslig oro – efter coronakaoset: ”Dra ett streck över säsongen då”

Som VLT skrivit om tidigare har innebandysäsongen för de lokala lagen i damallsvenskan (Västerås Innebandy och Rönnby Ungdom) och herrarnas division I (Skälby, VIB och Surahammar) pausats på grund av rådande coronarestriktioner.

Under torsdagen beslutade innebandyförbundet att man inleder förberedelser för återuppstart av förbundsserierna i februari (vecka 6, 10-14 februari, se scenario B i faktarutan här intill). Detta med en brasklapp om att fortsatt stor osäkerhet råder och att ett definitivt beslut kommer tas senast den 1 februari.

Har Folkhälsomyndighetens restriktioner inte lättat innan den 1 februari väntar uppstart enligt scenario C (uppstart 13-14 mars, se faktarutan).

Skälbys tränare och sportchef Martin Nilsson konstaterar att hans lag inte tränat på nära två månader och att spel känns avlägset.

– Så länge smittkurvan pekar åt fel håll finns det ingen anledning att dra igång överhuvudtaget, säger Nilsson.

Han vill att säsongen genomförs, men inte till vilket pris som helst.

– Jag är inte främmande för att spela in i maj-juni, men man ska inte göra det bara för att. Det ska vara bra förutsättningar då. Blir det ett scenario med enkelmöten blir det inte sportsligt rättvist.

– Men är det för stora risker kan man lika gärna dra ett streck över hela den här säsongen och börja på en ny kula nästa år.

Nilsson säger att stämningen i laget fortfarande är god, men något frustrerad. Än så länge har inga spelare kastat in handduken och satt sig i tevesoffan för att äta chips.

– Spelarna är ute i spåret för att springa tre gånger i veckan. Ovissheten är det jobbigaste, spelarna är jävligt sugna på att gå in i hallen igen och undrar när vi ska få börja spela.

Per Inge Hellman, tränare för VIB:s damer, delar i stort Nilsson syn på den sportsliga orättvisa som skulle uppstå vid en serie med enkelmöten.

Hellmans lag samlades i grupper under torsdagen för att stämma av läget.

– Det är klart att den här situationen utan träningar och matcher tär på spelarna, säger Hellman. Nu ska vi sätta en plan för att hålla uppe den mentala motivationen. Blir det scenario C ska vi försöka utforma ett poängsystem, där spelarna belönas i deras fysträning.

Att VIB inte fått besked vilka motståndare man ska möta i scenario B är Hellman kritisk till.

– Det är svagt av förbundet att inte ha bättre framförhållning. Sådant här kunde förbundet ha förjobbat redan i december. Vi har en planering att göra och behöver boka eventuella resor och matcher.

Faktaruta/Innebandyförbundets scenarier för slutförande av damallsvenskan och division I herrar säsongen 2020/21

Scenario A: Uppstart 16 januari (uteslutet med rådande coronarestriktioner).

Scenario B:

För de serier som inte kan starta upp i enlighet med scenario A sker uppstart istället under vecka 6 (10-14 februari). Beslut om förberedelser (inkomma med matchtider osv) fattas senast 17 december och finalt beslut om uppstart i enlighet med scenario B fattas senast 1 februari. Ett nytt spelupplägg initieras för att undvika enkelmöten och för att få klart sluttabeller senast den 30 april, och fortsatt kunna genomföra ett i vissa delar modifierat play off i maj-juni.

Det nya spelupplägget i scenario B utgår från att respektive serie delas in i två grupper, till vilka man tar med sig resultat från spelade matcher i omgång 1-6. Omgång 12-17 utgår och kommer inte spelas. Omgång 18-22 spelas på matchtider enligt ursprungligt spelprogram. Omgång 7-11 läggs in efter den tidigare ordinarie slutomgången.

Scenario C:

För de serier som inte kan starta upp i enlighet med scenario B sker uppstart istället under vecka 10 (13-14 mars). Beslut om förberedelser (inkomma med matchtider osv) fattas senast 1 februari och finalt beslut om uppstart i enlighet med scenario C fattas senast 1 mars. Berörda serier att avgöras via enkelmöten. Resterande del av matcherna från första halvan av seriespelet genomförs. Andra halvans matcher utgår och kommer inte spelas. Play off flyttas och genomförs i maj-juni (samma play off som i scenario A).

Scenario D:

Om varken scenario A, B eller C, utifrån ett helhetsperspektiv, kunnat startats under vecka 10 (utifrån beslut senast den 1 mars) kommer play off-spelet utgå och seriespelet fortsätter in i maj-juni för att framta sluttabeller som blir kvalificerande till säsongen 2021/22. Ett begränsat play off till SSL dam kommer att genomföras efter avslutade serier.

Källa: Innebandy.se