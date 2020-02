Sprickor och inställda träningar – VSK och Tillberga kritiska till Hakonplan: "Får inte valuta för pengarna"

Västerås har en stor och fin inomhusarena för bandy. Men en stor del av stadens ungdomar tränar och spelar matcher strax utanför – utomhus på Hakonplanen.

Den milda vintern har bidragit till bristfällig iskvalitet, där sprickbildning är ett återkommande problem.

VLT skrev i förra veckan om en bandydomare som skadade sig på grund av isen under en ungdomsmatch på Hakonplanen.

Tillbergas ungdomsansvarige Peter Wingård tycker att det kan göras mer för att få till en iskvalitet som inte innebär uppenbar skaderisk.

– Hakonplanen har återkommande problem med skötseln, säger Wingård. Vi har påpekat under många år att den inte är bra.

Tillberga har under vintern tvingats ställa in träningspass på grund av undermålig is. Detta har skapat irritation och praktiska problem för de drabbade.

– Föräldrarna får skjutsa fram och tillbaka i onödan. Det är snopet att byta om och sen visar det sig att det inte blir någon träning. Det är jobbigt.

VSK:s ungdomsansvarige och P17-tränare, Stefan "Lillis" Jonsson, tycker att klubben har en bra dialog med vaktmästarna som sköter underhållet och har förståelse för att det är svårt att få till en bra is.

– Vaktmästarna gör ett bra jobb, men har inga förutsättningar att lägga tid på isen eftersom den är så hårt belastad, säger Jonsson.

Att många ungdomslag är där och tränar är förstås någonting positivt, men det krävs konkreta åtgärder för att det ska gå att bedriva pålitlig och kvalitativ träningsverksamhet.

– Det måste till en övertäckning av planen för att få till bättre, jämnare förhållanden, säger Wingård. Det behövs ett tak över isen. Det finns en tresides-lösning, där man bygger tre väggar och tak, som på månskensrinken. Det blir billigare än en hel hall med ventilation och annat.

För ni någon dialog med kommunen och Rocklunda Fastigheter angående Hakonplanen?

– Ja, vi pratar löpande om isens beskaffenhet, fortsätter Wingård. När det gäller ett eventuellt tak sitter det hårt åt. Kommunen prioriterar en ny innebandyhall och annat.

Vad tänker du kring den prioriteringen?

– Alla har sina behov. Men för oss inom bandyn skulle det öka kvaliteten något otroligt på vår ungdomsverksamhet med en taklösning.

Jonsson ställer sig också positiv till en taklösning med tre väggar. Det skulle ge en avsevärt bättre is.

Det är fyra parter som för dialog angående Hakonplanen. Detta ställer till besvär, tycker både Wingård och Jonsson.

Rocklunda Fastigheter äger och driver arenorna på Rocklunda-området. Skötseln av Hakonplanen sköter Västmanlands Fastighetsskötsel (Kvarnvreten-gruppen). Kommunen hyr av Rocklunda Fastigheter och bandyklubbarna hyr i sin tur av kommunen.

– Vi klagar hos kommunen eftersom det är den vi hyr av, förklarar Wingård. Det fastnar någonstans på vägen och det blir oklara ansvarsförhållanden.

Hur skulle du vilja att ansvarsfördelningen fungerade istället?

– Det bästa vore om kommunen var huvudman för alltihop, säger Wingård. Både för investeringar och drift.

Får ni valuta för pengarna ni betalar i hyra till kommunen för Hakonplanen?

– Nej, det kan jag inte påstå, svarar Jonsson. De gånger vi måste ställa in träningar, så får vi ju tillbaka pengarna. Men det är ungdomslagen som drabbas och de tänker inte på pengarna, utan vill bara träna och spela matcher.