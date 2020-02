Stadsmissionen köper nyproducerade lägenheter – här ska hemlösa få bo

– Vi vill hjälpa individer att komma till en egen bostad i större utsträckning är vi gjort, säger Magnus Uhlin, direktör på Stadsmissionen i Västerås.

Det ska göras genom att organisationen köper två lägenheter i Bright Livings blivande hus vid Notudden. Byggföretaget har kontaktat Stadsmissionen och erbjudit dem att köpa till reducerat pris.

För totalt 1,5 miljoner kronor köper Stadsmissionen två ettor på vardera 25 kvadratmeter. Där får sedan två personer som är hemlösa bo och betala en hyra som ligger inom gränsen för försörjningsstöd.

– Vi står som garant till bostadsrättsföreningen att det fungerar och vi har en tanke om att stötta individerna att skapa ett hem och bli delaktiga i samhället, säger Magnus Uhlin.

Förutom att köpa de två bostadsrätterna ska Stadsmissionen anställa en person på halvtid, som jobbar med stöd åt individerna.

– Vi tycker det här ligger rätt i tiden för oss, säger han.

Västerås stad stramar just nu åt sina riktlinjer för sociala bostäder. Samtidigt vill Stadsmissionen göra mer för att motverka hemlöshet.

Hur finansierar ni lägenheterna?

– Vi får in pengar genom försäljning i vår second hand-butik. Dessutom har gåvor från företag, organisationer och privatpersoner ökat.

Lägenheterna ska hyras ut till personer som är hemlösa och har goda möjligheter till en positiv förändring. Det handlar om att lära sig att sköta ett hem, att komma ut på promenader och på sikt sysselsättning. Boendet ska vara under en övergångsperiod, cirka 12-24 månader. Personen betalar hyran själv.

– Optimalt för oss är att få in människor på den vanliga bostadsmarknaden, men just nu räcker den inte till. Det byggs jättemycket men inte bostäder av den sorten där människor i utsatthet har möjlighet att flytta in, säger Magnus Uhlin.

Förhandlingar med Bright Living har förts under hösten. Nu är alla papper undertecknade. I lördags fick de som bokat en lägenhet i det blivande huset information.

Stadsmissionen möter cirka 150 personer per månad. Hälften av dem är hemlösa och många av dem vill ha en förändring av sin situation. Vilka som får chansen till de nya bostadsrätterna är inte klart.

Huset vid Notudden ska byggas och stå klart hösten 2021.

Bright Living klargjorde redan när de tecknade markanvisningsavtal med Västerås stad att de planerade ett antal sociala bostäder i de nya husen.