Det hela började med att polisen fick samtal om att två personer tagit sig in på ett inhägnat område i trakten av Dingtuna. Där bröt de sig in i en husbil och en personbil och sågs lämna området per bil.

Polisen fick uppgifter om bilen och började leta på olika håll efter den. På fredagsförmiddagen fick en polispatrull syn på bilen på Kungsfågelgatan.

De båda männen, som är i 20-årsåldern, greps och fördes till polishuset för förhör. Det var inte omedelbart klart vad de misstänks ha stulit.