Stjärnans besvikelse – efter bommade bronset: ”Känner att man inte levererar”

Soleymani spelade den första svenska matchen i par med Ajla Behram, men föll med klara 2–6, 1–6.

– Det är mest tungt för att man känner att man inte levererar i det här mästerskapet. Men så kan det vara, säger Soleymani med besvikelse i rösten.

– När vi spelar de första två-tre gemen känns det jävligt bra. vi börjar med break tidigt i matchen och känner att det här har man. Men nej, det hade man inte. De äter sig in, får lite flyt, och får jävligt mycket energi. Sen är de ju vana att spela utomhus, vi är inte det.

Inom padel-Sverige har just svenskarnas relativa ovana vid att spela padel utomhus, jämfört med de främsta konkurrenterna från södra Europa, varit en snackis. Och Baharak Soleymani pekar på att det är stora skillnader i sporten där en hel del av nätpasseringarna exempelvis sker genom lobbar.

– Det är allt möjligt som blir annorlunda. Solen och vinden, till exempel, som påverkar lobbarna. Två svenska killar slog ett lag med 6–3, 6–1 inomhus, sen möttes de i en match i fredags utomhus och fick stryk. Det är för att de är så duktiga på att lobba högt. det blir ett helt annat spel, med längre dueller. Vi är ganska starka och ganska offensiva på nät, vi som kommer från tennisen och kan trycka ut. Det funkar inte när italienare lobbar bollen 20 meter upp. Det går inte att trycka på den bollen. Det blir två helt olika sporter, och jag skulle vilja säga att det är det som skiljer. Vi får inte de här lägena som vi får inomhus.

– Vi i Sverige börjar egentligen i fel ända, inomhus. Det är det lätta. i bästa fall skulle man bara träna utomhus, för att sen gå in och spela.

För Baharak Soleymani har bara att genomföra mästerskapet i sig varit en rejäl utmaning. Förra året skadade hon knät allvarligt och var borta från padelburen under lång tid. Även under våren, när hon spelat turneringar som normalt, har i princip all träning handlat om rehab för knäet. EM innebar spel varje dag för laget.

– Mari (Andersson, förbundskapten) vilade mig en dag mot Finland, för att hon inte ville slita ut mig. Det hade jag sagt själv också, att jag ville ha det så. Men annars var det spel varje dag, tufft. Man får åka hem och återhämta sig och köra rehab igen, och försöka bli ännu starkare så man kan spela lite padel igen. Det är det som saknas. Men man får vara glad för att man kunde köra mästerskapet, men jag blir ledsen, för jag vill leverera.

Hur ser du på EM som helhet?

– Jag ska säga att jag har varit noll nervös under hela mästerskapet, och det är bra. Men jag får liksom inte till min overhead, men det är mer för att jag tvivlar på mina slag. Jag tvivlar på att trycka till. Men det är för att jag inte har kunnat nött, jag har inte tränat. Då börjar man tvivla på det mesta och får inget flyt i det alls. Så det är tungt, samtidigt är jag glad att jag är hel.

Hur långt ifrån är du att kunna köra på med padelträningen för fullt?

– Det är så svårt att säga. Min sjukgymnast sa för en månad sedan att i den bästa av världar skulle jag vila i två månader från padel och bara köra styrkan. Och sen, jäklar. Men det kommer ju turneringar hela tiden. man hinner rehabträna några dagar, en vecka, sen är det tävling och efteråt är det återhämtning i två-tre dagar.

– Självklart är det stor skillnad, jag rör mig mycket bättre. Men jag pratade med min coach efter matchen nu. Han kollade på streamen och sa att han ser att jag fortfarande skyddar knät. Jag tänker inte på det själv, men jag böjer på ryggen, inte benen. Hjärnan och kroppen kopplar inte helt fortfarande.