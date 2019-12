Stjärnans självkritik – efter toppkedjans tunga period: "Är bara för oss att lösa det"

Precis som resten av VIK-laget hade kedjan med Marcus Bergman, Daniel Öhrn och Lukas Zetterberg en tung kväll borta mot Karlskrona på fredagen.

VIK-tränaren Thomas Paananen menade att hans lag inte gjorde mer än 20 bra minuter, när man föll med 1–4.

Och det var framför allt i den andra perioden som VIK tappade matchen.

– De får spela lite för mycket på sina villkor. De skapar ganska mycket lägen i andra och (Jesper) Myrenberg gör några grymma räddningar som håller oss kvar i andra perioden. Att det var 1–2 inför sista var hans förtjänst, säger Marcus Bergman till VLT-sporten efter matchen.

När hela laget rönt stora framgångar under en lång segersvit har just toppkedjan haft en lite tyngre period. Under VIK:s fem senaste matcher har trion bara producerat en poäng vardera – och Marcus Bergman är den enda som hittat nätet.

– Vi har en offensiv roll och får mycket förtroende. Vi, precis som alla andra, vill ju att vi ska producera poäng och mål för lagets skull, men just nu har det gått emot lite grann. Det är klart att det är jobbigt och man söker lösningar på det hela tiden. Som tur är har andra kedjor steppat upp och vi har tagit nio raka vinster fast några kedjor i laget inte spelar på topp. Det är en jäkla styrka i sig, säger Bergman.

För det är nog inte bara ineffektivitet som har gjort att utdelningen inte kommit den senaste tiden. På de senaste fem matcherna har trion tillsammans fått iväg 21 skott på mål – en siffra som borde vara klart högre.

– I dag tycker jag vi skapar tillräckligt för att göra mål, om man pratar om vår kedja. Men det har varit ett par, tre, fyra matcher där det varit mer spel i egen zon och vi har haft några mål emot oss. Ibland är det sådär. Man hamnar i långa perioder i egen zon, 50-60 procent i vissa matcher. Man får bara spela styrspel och knappt ha pucken. Det är inte vår absoluta spets, utan det är det offensiva. När man hamnar i såna perioder är det bara att bita i och göra sitt jobb. Det är tråkigt, men det finns ingen annan lösning på det.

Men det finns också en del anledningar att se positivt på VIK-offensiven, inte minst sett över hela laget. Laget håller just nu takten för att göra den bästa offensiva säsongen i det nuvarande hockeyallsvenska formatet. Den nuvarande takten skulle ge VIK 159 mål sett över hela säsongen.

– Det är ju jättebra, och ändå känner vi allihop att vi har sparkapital. Till skillnad från vissa andra lag har vi en offensiv bredd som gör att vi har fyra kedjor som kan göra mål. Just nu har vi en tredjekedja som är stekhet, med ”Skedda” (Isac Skedung), (William) Wikman och (Alexander) Lunsjö. De har steppat upp och varit riktigt bra senaste tiden. Men det är klart att både Öhrn, Zetterberg och jag vill få ut mer, inget snack om det. Vi får alla förutsättningar som finns, det är bara för oss att lösa det och få igång det på något sätt. Så snart som möjligt.