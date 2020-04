Stjärnans stora besvikelse – efter beskedet om EM: ”Blev rätt ledsen”

Precis som de flesta andra elitidrottare i landet har VFK:s längdhoppsstjärna Malin Marmbrandt drabbats av begränsningarna som gjorts i coronapandemins tider.

Just nu är det stopp för alla friidrottstävlingar på seniornivå i Sverige, samtidigt som hon fått ställa in två planerade träningsläger. För en friidrottare – som normalt sett försöker toppa formen vid ett eller ett par tillfällen under säsongen – är läget märkligt.

– Det är en väldigt annorlunda situation. I torsdags ställde de ju in EM, som varit mitt största mål som jag har tänkt på varenda dag sen förra året, typ. Det var i och för sig lite väntat, men jag har ändå haft hoppet. Det är ändå nästan i september, då kanske det har lugnat sig lite. Så nu är det väldigt oklart. Jag har ingen tävling planerad. Vanligtvis brukar vi börja tävla i mitten av maj med lag-SM-kval, så jag var inställd på att börja tävla då, säger Marmbrandt till VLT-sporten.

Det var sent på torsdagskvällen som det europeiska friidrottsförbundet kom med beskedet att sommarens EM i Paris, som skulle ägt rum i slutet av augusti, är inställt. Mästerskapet flyttas inte till en annan tidpunkt – utan stryks helt. Malin Marmbrandt berättade för VLT-sporten redan under förra hösten att EM 2020 var hennes stora mål.

– Ska jag vara ärlig blev jag rätt ledsen, faktiskt. Men, som sagt, det är ju kaos i hela världen, så på det stora hela är det kanske inte så viktigt. Men för en idrottare vars största mål är just den här tävlingen, så blir det stort i sig. Det var faktiskt riktigt tråkigt, säger Marmbrandt och fortsätter:

– Man fattar ju beslutet, så klart. Som människa förstår man ju, men som idrottare så blir man besviken.

Hur tävlingssäsongen nu kommer formas – om det ens blir något – är oklart. Malin Marmbrandt tror inte att det blir några tävlingar i maj eller juni, men hoppas att det kan komma igång igen i juli. Årets SM är planerat till mitten av augusti, och är ännu inte inställt.

– Nu får ju tankarna helt ställas om på det, och hoppas att det blir av också så man har ett nytt datum att sikta mot. SM kanske skulle gå att anpassa lite mer också, på något sätt, så att det blir av även om det inte blir i vanlig form. Kanske utan publik, lite längre dagar så man sprider ut grenarna.

Än så länge kan hon i alla fall träna som vanligt, även om det inte finns några tävlingar att sikta på. Det har gjort att hon har anpassat träningen lite, för att försöka hitta så mycket tävlingsmoment som möjligt.

– Det är i alla fall en stor fördel med friidrott, att det finns mycket mätbart som man kan tävla mot sig själv i. Jag tar mycket tider, mäter mycket när jag hoppar och så. Så man kan alltid tävla mot sig själv på det sättet. I går sprang vi backe, då får man försöka slå sin bästa tid i den specifika backen typ.