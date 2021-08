Stjärnförvärvet vill kamma rent: ”Gillar inte att ge bort”

Anmäl text- och faktafel

Västeråsirsta spelade den gångna helgen Annliz cup i Skövde där man ställdes mot tufft motstånd.

För Ulrika Olsson blev det debut i VI-tröjan när laget förlorade mot franska Les Neptunes de Nantes och Skövde HF men avslutade med seger över Skara HF.

– Det var upp och ned. Den första matchen är mer stabil än vad jag förväntade mig av första på säsongen. Men givetvis var det lite skakigt och otajmat. Det var ett relativt bra motstånd och jag tycker vi håller rätt jämna steg. Och prestationsmässigt är vi väl rätt nöjda med den matchen.

Hon fortsätter:

– Den andra blev lite plattfall egentligen där jag inte tycker vi kommer upp i nivå i någonting. Så det blev väldigt utforskande att kanske se vad vår högsta nivå är (i den första) och den andra matchen blev lite, "jaha där har vi lägstanivån". Och sista var mer," ja kan vi ligga här blir det nog rätt bra". Så vi hade lite av allt.

Betydelsen av resultaten på Annliz cup är dock liten. Det viktigaste för VI var att få med sig svar att utvärdera inför vad som komma skall. SHE är det stora målet men redan på tisdagen drar nystartade Svenska cupen igång.

– Det är en sak att säga att vi ska träna upp oss handbollsmässigt och öva mer på det vi ska göra i skarpt läge. Men det jag framför allt tycker att vi ska göra är att bygga vinnarkultur. De må vara ett sämre lag på pappret, ja då ska siffrorna spegla det också, säger Ulrika Olsson.

Skånela IF som hör hemma i allsvenskan väntar i det första mötet. Även Kärra HF och Strands IF finns med i gruppen. Västeråsirsta kommer gå in som favoriter mot samtliga.

– Jag är ett väldigt fan av novisen, "spela bra handboll ofta så blir det nog bra i slutändan". Så det spelar ingen roll om det är svenska cupen och ett lag som spelar i en sämre liga. Då ska det synas också. Det är mina förhoppningar att vi kan etablera den här vinnarkulturen. Att det här ska vara avgjort, då ska det inte finnas en chans. Jag gillar inte att ge bort någonting.

I samband med att Olsson presenterades som VI-spelare i början på maj gick klubben ut med en offensivare hållning än på flera år. Klubben vill på allvar vara med och tampas i toppen av SHE. Och ska man klara av det så bör man visa framfötterna redan nu i cupen.

– Jag har inte hundra koll på lottningen, men den första förhoppningen är att vi ska gå obesegrade genom gruppspelet. Vi möter ju sämre rankade lag. Har vi satt pressen på oss att spela semifinal i SHE så ska det definitivt inte vara svåruppnåeligt. Med det sagt kan man alltid ha en plattmatch, det är komplext. Men förväntningar innan är att vi ska ta gruppspelet, säger Ulrika Olsson.

FAKTA: Så spelar VI-lagen i Svenska cupen

Damlaget

Omgång 1: 17/8 19.00, Skånela IF–VästeråsIrsta HF

Omgång 2: 24/8 19.30, Strands IF Hudiksvall–VästeråsIrsta HF

Omgång 3: 29/8 16.00, VästeråsIrsta HF–Kärra HF

Dam U

Omgång 1: 21/8 15.00, VästeråsIrsta HK–Kristianstad HK

Omgång 2: 23/8 19.00, Skövde HF–VästeråsIrsta HK

Omgång 3: 29/8 14.00, VästeråsIrsta HK–Eskilstuna Guif IF

Herrlaget

Omgång 1: 18/8 19.00, VästeråsIrsta HF–IFK Skövde HK

Omgång 2: 25/8 19.00, VästeråsIrsta HF–IFK Tumba HK

Omgång 3: 29/8 15.00, Redbergslids IK–VästeråsIrsta HF