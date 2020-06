Stjärnskottet från Västerås släpper singel – åker på musikalturné till våren

Förra året musikaldebuterade han med en huvudroll i musikalen "Grease" på Nöjesteatern i Malmö där han lovordades efter att ha spelat för fullsatta salonger. Egentligen skulle han ha åkt på Sverigeturné med musikalen redan i våras, men den är av förklarliga skäl framflyttad till våren 2021, förutsatt att restriktionerna hävts till dess.

Anton Hagman känns annars igen från bland annat Melodifestivalen, där han medverkade 2017 inför över tre miljoner tittare, som tog honom vidare till den stora finalen på Friends Arena.

Som soloartist har hans låtar spelats miljontals gånger på Spotify. Han skriver musiken dels själv, dels i olika konstellationer tillsammans med andra låtskrivare.

Hans överlägset mest kända låt är Melodifestivalbidraget "Kiss you goodbye". I övrigt hör "Running in the dark" och "Känner dig" till de mer populära låtarna.

Sedan 2018 släpper han sin musik med svenska texter. Senast i raden är alltså "Så finner vi varann", som släpptes 18 juni 2020. Den kan du lyssna på här.