Stjärntränaren om kärleken till VIK – och unika sponsringen: ”Min specialitet”

När han inte befinner sig på någon av landets travbanor hittar man ofta stjärntränaren Daniel Redén på läktaren i ABB Arena.

40-åringen bodde under några år av sin uppväxt i Västerås och spelade hockey i VIK – och det var där kärleken startade.

– Jag bodde några år hos farsan i Västerås när jag började i tredje klass. Jag spelade ungdomshockey där, säger Redén när VLT-sporten når honom på väg till Örebrotravet.

– Jag hade många trevliga år när jag sprang i korridorerna på Rocklunda. Det enda jag minns från den tiden var Peter Popovic och ”Flygis” (Göran Sjöberg) skridskor, de var större än hela mig själv, säger han med ett skratt.

Daniel Redén har via Stall Zet, med säte i Örsundsbro utanför Enköping, redan sponsrat VIK i flera år. Inför kommande säsong har tränarprofilen gått in med en ny, kreativ metod för att sponsra klubben. Framöver kommer 50 procent av pengarna som hans nya häst Royal dreams springer in att gå rakt till VIK.

– I de här tiderna är det svårt. Vi ska själva överleva och då är det svårt att sponsra ett hockeylag. Däremot är min specialitet att träna hästar, och hästar kan ju inbringa en del om det blir bra. Därför tänkte jag försöka connecta trav och hockey. Jag leasar en häst som jag tror har kapacitet att bli en bra tävlingshäst, och försöker göra det jag är bra på. Det blir en win-win för allihop.

– Sen är det som med allt annat, bara för att jag har hästen är det inte säkert att den blir bra.

Sedan Daniel Redén tog över Royal dreams för ett knappt år sedan har hästen inte startat i något lopp. Men nu börjar det närma sig ett läge där VIK och klubbens supportrar får hålla tummarna för hästen.

– Så länge vi kommer hålla på med hästen kommer det vara Västerås som ska ha 50 procent av intäkterna. Sen om hästen blir skadad eller något, då kanske vi hittar nya hästar. Det är positivt om folk tycker om det, det är inte bara för pengarna.

För Daniel Redén väntar till helgen årets stora höjdpunkt, när elitloppet går av stapeln på Solvalla. Men det blir en unik söndag, när ingen publik tillåts.

– Det kommer ju bli väldigt udda. Jag har varit där alla år sen 1995, och det är ju vår högtid i travet. Det kommer kännas jättekonstigt att höra defileringsmusiken med en minut till start i elitloppet, spänningen byggs upp med de hästarna bakom startbilen, men inget folk är på plats.

Han har tre hästar med i startfältet till elitloppet, med stjärnhästen Propulsion längst fram i rampljuset framför Missle Hill och Sorbet. Oddsen inför loppet talar om Propulsion som en av de stora favoriterna, och han ser själv hästen som den med störst chans av hans tre ekipage.

– Ja, kanske inte efter spårlottningen (Propulsion lottades i spår 8), men Propulsion är ju en sån jäkla individ. Än så länge i mitt stall är det ingen som är i närheten av honom. Han som är king hemma, så jag måste sätta honom först.