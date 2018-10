Låg vattennivå i Mälaren efter sommartorkan

Anmäl text- och faktafel

Stockholms Hamnar har ansvaret för att reglera Mälaren via tappkranar. Någon uttappning har dock inte varit nödvändig på flera månader på grund av torkan.

– Alla tappkanaler är stängda och har varit så sedan slutet av maj, säger Torbjörn Granqvist, ansvarig för Mälarens reglering i Stockholms Hamnar, i ett pressmeddelande.

Vattennivån ligger på drygt 2 decimeter under medelnivån. Under våren var situationen den omvända. Vårfloden höjde Mälaren högre än normalt och Stockholms Hamnar släppte ut vatten motsvarande 60 fyllda Globen ur Mälaren per dygn.