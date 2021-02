Stor analys inför superdramat i elitserien – så går det för VSK Bandy

Förutsättningarna: Lag 1-6 går direkt till kvartsfinal (1-3 väljer slutspelsmotståndare i turordning). Lag 7-10 går till åttondelsfinal. Lag 11-14 har spelat färdigt.

Statistiken är hämtad från Elitrapport.

1. Villa Lidköping (37 poäng, +93 i målskillnad)

Återstående schema: Vänersborg (h), Motala (b), Frillesås (h).

Form: V-F-V-V-V.

Kuriosa: Har gjort tvåsiffrigt i nästan var tredje match den här säsongen (det har faktiskt även AIK gjort).

Skyttekung: Christoffer Edlund (64 mål).

Assistkung: Erik Säfström och Martin Karlsson (27 assist).

Buse: Martin Karlsson (35 minuter).

Kommentar: Villa har inte förlorat ett västderby på nio år, Motala borta ska man lösa och Frillesås på hemmaplan kan bara sluta på ett sätt. Har bara en poäng till godo på AIK – men det här är ett utgångsläge som Villa inte ska slarva bort i jakten på seriesegern.

Tips: Vinner serien – och får välja först i slutspelsvalet.

2. AIK (36 poäng, +85 i målskillnad)

Återstående schema: Broberg (b), Broberg (h), Vänersborg (b)

Form: V-V-X-V-F.

Kuriosa: Erik Pettersson har gjort poäng i samtliga matcher som han har spelat. Det är han ensam om i hela elitserien.

Skyttekung: Erik Pettersson (46 mål).

Assistkung: Erik Pettersson (24 assist).

Buse: Alan Dzhusoev (100 minuter).

Kommentar: Har goda möjligheter att gå rent sista tre omgångarna men det kommer förmodligen inte att räcka, poängtappet mot Vänersborg gör att AIK inte kan gå om Villa på egen hand. Men bara en genomklappning kan stoppa AIK från att ta andraplatsen.

Tips: Slutar tvåa – och får hemmaplansfördel i både kvarts- och semifinal.

3. Sandviken (33 poäng, +30 i målskillnad)

Återstående schema: Bollnäs (b), Frillesås (b), Hammarby (h).

Form: F-V-V-F-V.

Kuriosa: SAIK har aldrig missat topp fyra sedan elitserien bildades i dess nuvarande form.

Skyttekung: Hannes Edlund (22 mål).

Assistkung: Daniel Berlin och Albin Bjerkegren (16 assist).

Buse: Jesper Jansson och Oscar Stadin (100 minuter).

Kommentar: SAIK fortsätter att övertyga och imponera, trots plumpen mot Motala senast som gör att laget är avhängt från topp två. Gör nu istället upp om tredjeplatsen med Edsbyn.

Har ett relativt fördelaktigt schema kvar, även om ett Bollnäs med kniven mot strupen på Sävstaås är lurigt. Detsamma med Hammarby i sista omgången. Riskerar nog att bli omkört av Edsbyn men trea eller fyra spelar väl i slutändan mindre roll för SAIK, hemmaplansfördel i kvarten är redan säkrat.

Tips: Slutar fyra.

4. Edsbyn (32 poäng, +29 i målskillnad)

Återstående schema: Tellus (b), Hammarby (b), Sirius (h).

Form: F-F-V-V-V.

Kuriosa: Robin Öhrlund lämnade mitt under säsongen och har spelat hälften så många matcher som övriga spelare – ändå leder han Edsbyns interna assistliga.

Skyttekung: Oscar Wikblad (30 mål).

Assistkung: Robin Öhrlund (13 assist).

Buse: Simon Jansson (85 minuter).

Kommentar: Två raka förluster mot AIK innebär att regerande mästaren är borträknat från den absoluta toppstriden. Kvarvarande matcherna mot Tellus och Sirius ska generera minst fyra poäng, tuffaste utmaningen återfinns på Zinkensdamm, mot ett desperat Hammarby på slutspelsjakt.

Tips: Tar sig förbi Sandviken och slutar trea.

5. Västerås SK (27 poäng, -8 i målskillnad)

Återstående schema: Sirius (h), Tellus (h), Vetlanda (b).

Form: X-V-V-F-X.

Kuriosa: Var länge seriens sämsta hörnlag. Senaste tre matcherna har det vänt totalt – då har var fjärde hörna lett till mål.

Skyttekung: Robin Andersson (29 mål).

Assistkung: Jesper Jonsson (18 assist).

Buse: Niklas Gifting (70 minuter).

Kommentar: I praktiken klart för kvartsfinal, behöver en poäng till för att säkra det även i teorin. Samtidigt har VSK ingen realistisk möjlighet att klättra heller – så det blir en lugn och stressfri avslutning på grundserien.

Tränaren Michael Carlsson kan med andra ord börja planera för en förmodad kvartsfinalserie mot SAIK eller Edsbyn (tror inte att varken Villa eller AIK pekar på VSK i ett kommande slutspelsval).

Tips: Slutar femma.

6. Vänersborg (25 poäng, +19 i målskillnad)

Återstående schema: Villa Lidköping (b), Bollnäs (b), AIK (h).

Form: X-X-V-V-F.

Kuriosa: Seriens bästa hörnlag med en effektivitet på 16 procent. Dessutom bäst i serien, tillsammans med AIK, på att göra mål direkt på frislag. Det är ju det där med skyttet.

Skyttekung: Emil Viklund (27 mål).

Assistkung: Robin Lundqvist (21 assist).

Buse: Ilja Grachev (105 minuter).

Kommentar: Vänersborg har pratat om topp sex hela säsongen och två raka 5–5-matcher mot AIK och VSK innebar blytunga poäng som mycket väl kan ha säkerställt det målet.

Tuff avslutning väntar mot både Villa och AIK men med desto större poängchans mot Bollnäs. En poäng till bör räcka, men det kan mycket väl gå vägen utan det också.

Tips: Slutar sexa och går direkt till kvartsfinal.

7. Motala (21 poäng, +/-0 i målskillnad)

Återstående schema: Hammarby (b), Villa Lidköping (h), Broberg (b).

Form: F-V-V-F-F.

Kuriosa: Motala har fått flest straffar med sig i elitserien (15 stycken). Dessvärre för IFK så bränner man nästan hälften.

Skyttekung: Philip Florén (27 mål).

Assistkung: Viktor Spångberg (16 assist).

Buse: Nicklas Ögren (90 minuter).

Kommentar: Skrällsegern mot SAIK kan bli guld värd för Motala (eller i alla fall slutspel värd). Tränare Mattias Sjöholm vrider ur max ur sitt lag och en lysande Viktor Spångberg har fått det där stora genombrottet som man verkligen unnar honom.

Nyckelmatch mot Hammarby väntar – vinst där och Motala kan nog börja ladda för slutspel. Annars får IFK ställa in siktet på en förmodligen helt avgörande rysare mot Broberg i sista omgången – för mot Villa däremellan ger vi inte östgötarna någon större chans.

Den redan lövtunna truppen i kombination med en ny skada på Viktor Hulthammar talar mot Motala. Det som talar för? Två matcher på schemat med god poängchans – och att IFK med lite flyt faktiskt kan ta sig till slutspel även om laget förlorar resten.

Tips: Slutar åtta – och går till åttondelsfinal.

8. Sirius (20 poäng, +7 i målskillnad)

Återstående schema: Västerås (b), Vetlanda (h), Edsbyn (b).

Kuriosa: Sirius har fem spelare som har gjort fler än tio mål. Endast Villa och AIK kan matcha det.

Form: F-V-F-V-F.

Skyttekung: Ted Bergström (23 mål).

Assistkung: Ted Haraldsson (25 assist).

Buse: Oscar Qvist (130 minuter).

Kommentar: Varvar storförluster med utklassningssegrar mot slutspelskonkurrenter. Det är svårt att bli klok på berg- och dalbanegänget från Uppsala.

Bortamatcherna mot VSK och Edsbyn är tuffa – istället blir det nog hemmafajten mot Vetlanda som avgör Sirius slutspelsöde. En match mellan två oberäkneliga lag som kan sluta precis hur som helst. Dagsform avgör – men risken är ganska stor att Sirius faktiskt går nollat från de tre sista omgångarna.

Sirius fördel dock? En bättre målskillnad än flera av konkurrenterna.

Tips: Slutar elva – och missar slutspel.

9. Vetlanda (20 poäng, -16 i målskillnad)

Återstående schema: Frillesås (h), Sirius (b), Västerås (h).

Kuriosa: Vetlanda har aldrig, sedan elitserien grundades, släppt in så mycket mål som den här säsongen.

Form: X-F-V-F-V.

Skyttekung: Joakim Andersson (35 mål).

Bästa framspelare: Pontus Blomberg (24 assist).

Buse: Simon Lundström (130 minuter).

Kommentar: Den största frågan just nu: Vad är status på skyttekungen Joakim Andersson? Han är såklart ovärderlig för Vetlanda, inte minst då smålänningarna ofta behöver göra ganska många mål för att vinna bandymatcher.

Precis som tidigare är det den offensiva spetsen som talar för Vetlanda under slutspurten – och ett fördelaktigt schema. Frillesås, Sirius och avslutningsvis ett VSK som förmodligen inte har någonting alls att spela för. Det skulle kunna generera full pott. Eller noll poäng, med tanke på ojämnheten som VBK visar upp.

Men jag räknar ändå in minst fyra poäng. Och det räcker gott och väl för slutspel.

Tips: Slutar sjua – och går till åttondelsfinal.

10. Broberg (20 poäng, -27 i målskillnad)

Återstående schema: AIK (h), AIK (b), Motala (h).

Form: V-F-F-F-V.

Kuriosa: Ett av seriens mest formsvaga lag – med tre segrar på senaste tio. Endast Tellus är sämre under samma tidsperiod.

Skyttekung: Martin Söderberg (24 mål).

Assistkung: Fritiof Hagberg (16 assist).

Buse: Robin Redin (100 minuter).

Kommentar: Dubbelmötet med AIK lär inte generera några poäng. Istället får Broberg hoppas på att övriga resultat går deras väg – så att avslutningen mot Motala blir precis den ödesmatch som den ser ut att kunna bli.

Det är ett tufft utgångsläge för Broberg – men här väger vi in en rimlig poängchans i sista omgången. Det som däremot talar mot Broberg är målskillnaden, 27 minusmål är sämst av alla lag kring strecket.

Tips: Slutar tia – och tar sista slutspelsplatsen.

11. Hammarby (19 poäng, -22 i målskillnad)

Återstående schema: Motala (h), Edsbyn (h), Sandviken (b).

Form: X-V-F-V-V.

Kuriosa: Är sämst i serien på att skjuta straffar – har bränt sex av tolv.

Skyttekung: Christoffer Fagerström (22 mål).

Assistkung: Daniel Mossberg och Robin Sundin (13 assist).

Buse: Fredrik Larsson (100 minuter).

Kommentar: Raset mot Vetlanda senast kan bli oerhört kostsamt. Bortsett från det har "Bajen" ändå visat karaktär på slutet genom att först pressa Villa för att sedan vända och vinna borta mot Broberg. Hammarby har höjt sig spelmässigt men inte fått någon ordentlig utdelning i poängkolumnen.

Måste till att börja med vinna mot Motala på onsdag, annars kan Hammarby stänga ner Zinkensdamm för den här säsongen. Utöver det kan det mycket väl krävas någon "bonuspoäng" i tuffa matcherna mot Edsbyn och Sandviken. Jag tror faktiskt att Hammarby löser det.

Tips: Slutar nia – och går till åttondelsfinal.

12. Bollnäs (17 poäng, -26 i målskillnad)

Återstående schema: Sandviken (h), Vänersborg (h), Tellus (b).

Form: F-F-F-F-X.

Kuriosa: Senast Bollnäs missade slutspel var 2014. Sju år senare ser det ut att hända igen.

Skyttekung: Patrik Nilsson (28 mål).

Assistkung: Per Hellmyrs (15 assist).

Buse: Marcus Persson, Jens Wiik och Jesper Larsson (50 minuter).

Kommentar: Bedrövlig form och spelade nog bort sig från slutspel genom derbyförlusten mot Broberg. Avslutar med två hemmamatcher och därefter Tellus i sista omgången – på så sätt ser det ganska fördelaktigt ut. För hemma på Sävstaås ska vi aldrig räkna ut Bollnäs.

Men! Med tre poäng upp och två lag att passera för att nå slutspel så blir det för svårt. Inte minst med tanke på att flera av slutspelskonkurrenterna möter varandra i avslutande omgångarna – även Bollnäs skulle nog behövt ett par liknande fyrapoängsmatcher för att orka jaga ikapp.

Tips: Slutar tolva och missar slutspel.

13. Frillesås (11 poäng, -43 i målskillnad)

Återstående schema: Vetlanda (b), Sandviken (h), Villa Lidköping (b).

Form: V-V-F-F-F.

Kuriosa: En poäng saknas för att slå klubbens poängrekord i elitserien. Grejar FBK det?

Skyttekung: Fredrik Brandin (24 mål).

Assistkung: Jesper Norrman (16 assist).

Buse: Elias Modin (70 minuter).

Kommentar: Frillesås har räddat anseendet genom en övertygande avslutning. Hade gänget från västkusten lirat så här från start hade man kanske varit med i ett slutspelsrace. Men lite för lite, lite för sent.

Tips: Slutar på 13:e plats.

14. Tellus (4 poäng, -121 i målskillnad)

Återstående schema: Edsbyn (h), Västerås (b), Bollnäs (h).

Form: F-F-F-F-F.

Kuriosa: Blott tre lag (Tillberga, Boltic och Katrineholm) har sedan elitserien startades släppt in fler än 200 mål på en säsong. Tellus ser i alla fall ut att klara sig under den mardrömsgränsen (har släppt in 173 mål fram till nu).

Skyttekung: Tobias Björklund (12 mål).

Assistkung: Markus Wikman (14 assist).

Buse: Alexander Heinhagen (140 minuter).

Kommentar: Det är bara att gratulera Tellus att serien är stängd för nedflyttning. Tack vare det är stockholmarna ett elitserielag även nästa säsong.

Tips: Tabelljumbo. Det är ju inte ens ett tips, utan fakta.