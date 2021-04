STOR BILDSPECIAL: De bor i ett av Västerås äldsta hus – har anor från 1600-talet

Anmäl text- och faktafel

Jag går längs Biskopsgatan en mulen lördagseftermiddag och hör knastret under mina slitna gummisulor, än har inte gruset sopats bort för en ny årstid. Vattnet porlar i ån när jag kikar över till andra sidan för att få en skymt av innergården till Badhusgatan 3.

Jag försöker föreställa mig hur det såg ut här för 300 år sedan och det är inte helt omöjligt. Det gäller att bland annat ignorera gatlyktorna, vägskyltarna och bilarna som kör in på Klippans parkering bakom min rygg. När jag går över Svartån via den lilla bron tänker jag på den gamla skrönan som säger att det under 1500-talet fanns en hemlig sprittunnel under Svartån, någonstans norr om Apotekarbron. Där ska västeråsare ha smugglat brännvin eftersom Gustav Vasa hade förbjudit brännvinstillverkning. Det sägs även att Gustav Vasa ska ha fått nys om den olagliga brännvinstillverkningen och låtit rasera tunneln.

Jag viker av på Badhusgatan som troligen fått sitt namn eftersom biskopens badstuga låg här under tidigt 1600-tal. Gatunamnet dök dock inte upp på kartor förrän på 1800-talet.

Med bara några steg når jag Gardtmanska gården. Fastigheten nämns på de allra tidigaste kartorna från 1600-talet och har även funnits nämnd på handlingar från Medeltiden. Sitt nuvarande namn har den haft i cirka 100 år och det kommer från Carl-Gustaf Gardtman som ägde gården på 1800-talet.

På 1600-talet låg det några trähus och ett stenhus med tre välvda källarvalv på platsen, vilket tyder på att huset var något speciellt. Då fanns det nämligen bara 14 stenhus i hela staden.

Gardtmanska gården klarade sig under den stora stadsbranden 1668 men vid nästa stadsbrand 1714, totalförstördes den. Den enda som kvarstod var de tre källarvalven. På den grunden återställdes så småningom gården, men exakt årtal är oklart men förmodligen någon gång mellan 1714-1725.

På 1890-talet köptes gården av Västerås stad och under mitten av 1900-talet drevs ett natthärbärge i lokalerna. 1968 köpte bostadsbolaget Mimer husen och huvudbyggnaden rustades och gjordes om till bostadshus och ateljé. Mimer äger fastigheten än idag och genomförde en renovering 2006. När man skulle isolera golven fann man ett decimetertjockt jordlager där bland annat ett intakt lerkrus hittades. Samtidigt blottade sig resterna av ett förkolnat golv som bevisade hur förödande branden 1714 var.

I samråd med länsstyrelsen i Västmanland beslutade Mimer därför att bekosta en antikvarisk dokumentation av rummet. Arbetet gjordes av arkeolog Ulf Alström genom Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen.

– Det var lite udda att man grävde inomhus, oftast finns det ju inget hus kvar, säger Ulf Alström och skrattar.

Under arbetet hittade han flera fynd som visade att huset hade anor från 1600-talet.

– Vi hittade några husoffer. Det var en kruka och mynt, de kan man betrakta som husoffer och de var vanliga under alla tider och även i dag, berättar Ulf Alström.

Ett husoffer är föremål man placerar på speciella platser i ett hus i hopp om välgång för huset och dess invånare.

Man hittade även ett lås och två kritpipsfragmenten. Eftersom tobaksrökningen blev känd under 1600–talet kunde man fastställa att grunden inte vara äldre än så.

När utgrävningen tog plats hade konstnären Åke V Larsson bott och haft sin ateljé på gården i över 30 år, men i samma veva flyttade han. Golvet hade då länge varit mycket kallt på grund av självdrag från källaren.

– Det var som ett blåshål så han gjorde rätt i att flytta. Han var en hyvens karl, säger Ulf Alström.

Men det var tack vare självdraget som Mimer var tvungna att isolera golvet och då hittade lerkruset som ledde till den arkeologiska utgrävningen.

Jag stannar utanför Badhusgatan 3 för att ta några bilder och möter David Backman som har bott i huset i nio år med sin fru Sofie och barnen Ami, 18 år, Vilma, 16 år och Fabian, 12 år. Han öppnar den stora svarta träporten som leder till trädgården med utsikt över Svartån. Sofie öppnar dörren till huset och hunden Leia springer exalterat ut på trappan för att kolla in vad som händer. En gäst?! Det är ovanligt.

– Hon är ju ett år så hon har knappt träffat någon annan människa än oss här inne. Detta pandemiår så har ju inte ens släkten varit här, säger Sofie och skrattar.

Leias upprymdhet tycks inte upphöra utan hon springer i cirklar, skäller lite smått och hoppar hit och dit.

– Vilken cirkus! säger Sofie.

Tillsammans kikar vi på rummen på nedervåningen som består av kök, Sofies och Davids sovrum, Fabians rum och det gigantiska sällskapsrummet/vardagsrummet. En vacker kakelugn ståtar i mitten av ena väggen och ljuset faller in från tre håll. Här finns även plats för en stor soffa och ett matbord för åtta personer som kan bli ännu större. Det är lätt att förstå varför det är Sofies favoritrum.

– Det är få förunnat att bo så här, säger hon.

Hur länge hade ni stått i Mimers kö innan ni fick det?

– Vi gjorde ett bostadsbyte så vi är lyckligt lottade. Vi bodde i en Mimerlägenhet i Rudbecksparken innan så vi bytte med ett par som tog den lägenheten.

Sofie fortsätter:

– Men jag tvekade lite grann när vi flyttade hit för då var Fabian tre år och staketet mot ån var lägre så det kändes lite nervöst. Vi har varit strikta genom åren och sagt att staketet är man inte på. När Mimer sedan renoverade så höjdes staketet.

Hur stort är själva huset?

– Litet, säger Fabian snabbt.

– På kontraktet står det 112 kvadratmeter, men vi har kattvindar så det tar bort mycket av takytan så det försvinner lite, säger Sofie.

Men du Fabian tycker det är för litet?

– Ja, kanske lite, mitt rum är för litet.

– Eftersom det är ett gammalt hus så är dimensionerna kanske inte vad man skulle bygga för ett hus idag. Och så får man akta huvudet om man är lång, säger Sofie.

Jag går genom en dörr och kan precis stå i den vilket innebär att den har en höjd på cirka 1,70 meter.

– Det är tur att vi alla är korta i familjen, säger Ami.

Vad tycker era kompisar om att ni bor i ett sådant här historiskt hus?

– Vissa av mina kompisar säger att jag bor i ett lyxhus, säger Fabian.

– Jag har kompisar som sagt flera gånger att de skulle vilja byta med mig, säger Vilma.

– Det är inget vi går och tänker på att vi bor i ett historiskt hus, säger Sofie.

– Jag gör det, säger Ami som är intresserad av historia och har läst på om huset.

– Jag är också intresserad av historia, säger Fabian.

Vi går upp till övervåningen där Vilma och Ami har sina rum, och här finns även en hall med en myshörna och flera kattvindar.

– Vi använder varje liten vrå, säger Sofie.

Ami visar upp sitt rum, som är fyllt med bland annat diverse syattiraljer, hen har nämligen som intresse att sy historiska kläder.

– Just nu håller jag på med en jacka, jag syr allt för hand, säger Ami som är självlärd.

– Det är ett produktivt rum, säger Sofie.

Innan det är dags att gå hem tittar jag ut en gång till mot innergården och ån och fantiserar om hur fint det måste vara här när våren och sommaren kommer.

– Vi har jättemycket prästkragar och när man sitter på uteplatsen och tittar ut ser det ut som en äng, säger Sofie som är glad att Mimer sköter en hel del av gården.

– De klipper gräsmattan, skottar och sandar. Det är lyxigt.

Skriftliga källor från: Byggnadsvård Mälardalen, Arkeolog Ulf Alström/Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen.