STOR GENOMGÅNG: Så bra behöver VIK gå resten av säsongen – för att nå topp två: "Rejäl uppförsbacke redan"

VIK tippades av många som ett av topplagen i hockeyallsvenskan inför säsongen.

Men säsongsstarten har varit tuffare än många både trott och hoppats för Gulsvart.

Med 19 poäng på de första tolv matcherna ligger laget femma i hockeyallsvenskan. Inte alls en katastrofartad tabellposition, men vad värre är så börjar det redan nu bli ett glapp upp till de två första platserna i tabellen som innebär hockeyallsvensk final.

VIK har åtta poäng upp till både Björklöven och Timrå, och Timrå har dessutom en match mindre spelad.

40 matcher återstår av säsongen för VIK, och alltså totalt 120 poäng att spela för. Det är givetvis ingen omöjlig uppgift att ta sig upp till topp två med så många matcher kvar att spela – men det kommer att bli en riktigt tuff uppgift.

För att illustrera hur pass tufft det kommer bli har VLT-sporten satt upp sex olika, tänkbara scenarion, med sin grund i hockeyallsvenskans tioåriga historia med 14 lag i serien.

Tre scenarion om vad som kan krävas för att nå förstaplatsen – och hemmaplansfördel i den hockeyallsvenska finalen – och tre scenarion om vad som kan krävas för att nå andraplatsen.

För båda tabellpositionerna har vi tagit fram följande punkter:

Lättast möjliga scenario: Den lägsta poängen ett lag som slutat etta respektive tvåa har tagit under de senaste tio säsongerna. Det är inte sannolikt att denna poäng räcker då den bara har gjort det en gång de senaste tio åren – men det finns en möjlighet.

Tuffast möjliga scenario: Den högsta poängen ett lag som slutat etta respektive tvåa har tagit under de senaste tio säsongerna. Historiskt sett är det inte sannolikt att så många poäng krävs – men det har hänt tidigare. Så här långt är dessutom både Björklöven och Timrå på väg mot väldigt höga poängtotaler.

Medelscenario: Medelantalet poäng för de lag som slutat etta respektive tvåa de senaste tio säsongerna. Det troliga är att ettan och tvåan i tabellen slutar i området kring den här siffran.

För varje scenario går vi igenom hur många poäng VIK behöver resten av säsongen får att nå upp till den siffran, hur många poäng som krävs i snitt per match under resten av säsongen – och vad det snittet skulle motsvara över en hel säsong på 52 matcher.

Enkelt, va? Då kör vi.

Det kan krävas för första plats

Lättast möjliga scenario: 98 poäng (VIK 2014/15)

VIK behöver: 79 poäng till

Poängsnitt resten av säsongen: 1,975 poäng/match

Motsvarar över 52 matcher: 102,7 poäng

Kommentar: Att 98 poäng skulle räcka till förstaplatsen kan vi nog utesluta redan nu. Björklöven och Timrå behöver bara snitta lite drygt 1,7 poäng per match för att nå dit. 2014/15 var serien väldigt jämn, en säsong där många satsade mot SHL.

------------------------------------------------------------

Tuffast möjliga scenario: 109 poäng (AIK 2018/19, Leksand 2012/13)

VIK behöver: 90 poäng till

Poängsnitt resten av säsongen: 2,25 poäng/match

Motsvarar över 52 matcher: 117 poäng

Kommentar: Med tanke på de starka inledningarna som Björklöven och Timrå har haft är det snarare här som förväntningarna ska ligga för att ta seriesegern. 2,25 poäng per match är ett helt sinnessjukt tempo, som skulle krossa poängrekordet i 14-lagsallsvenskan med åtta poäng över 52 matcher.

------------------------------------------------------------

Medelscenario: 105 poäng

VIK behöver: 86 poäng

Poängsnitt resten av säsongen: 2,15 poäng/match

Motsvarar över 52 matcher: 111,8 poäng

Kommentar: Under fjolårssäsongen – som sågs som väldigt framgångsrik – spelade VIK in 93 poäng. För att nå upp till seriesegrarnas snitt i hockeyallsvenskan krävs nu 86 poäng under 40 matcher. Här ser man vilken brant uppförsbacke det redan nu är för VIK.

Det kan krävas för andra plats

Lättast möjliga scenario: 91 poäng (Leksand, 2017/18)

VIK behöver: 72 poäng till

Poängsnitt resten av säsongen: 1,8 poäng/match

Motsvarar över 52 matcher: 93,6 poäng

Kommentar: Även detta är ett scenario vi nog kan räkna bort. För att Björklöven eller Timrå ska sluta på 91 poäng behöver de endast 64 poäng till på de avslutande 40 matcherna. Detta är ett snitt som motsvarar förra säsongen för VIK, där man alltså slutade på 93 poäng. Det är alltså svårt nog för VIK att nå upp till 91 poäng – trots att det med all sannolikhet är alldeles för lågt räknat.

------------------------------------------------------------

Tuffast möjliga scenario: 104 poäng (AIK, 2009/10)

VIK behöver: 85 poäng

Poängsnitt resten av säsongen: 2,125 poäng/match

Motsvarar över 52 matcher: 110,5 poäng

Kommentar: Fem av tio säsonger har det faktiskt behövts 100 poäng eller mer för att sluta tvåa i hockeyallsvenskan, och bäst var AIK 09/10. 2,125 poäng per match innebär, för referens, att man över en period på åtta matcher vinner fem efter ordinarie tid, en efter förlängning, och förlorar två.

------------------------------------------------------------

Medelscenario: 99 poäng

VIK behöver: 80 poäng till

Poängsnitt resten av säsongen: 2 poäng/match

Motsvarar över 52 matcher: 104 poäng

Kommentar: Vi avslutar med det kanske mest relevanta och rimliga scenariot för att VIK ska ta en topp två-plats i hockeyallsvenskan. I snitt har tabelltvåan haft 99 poäng efter 52 matcher, men för att nå dit efter en tyngre inledning måste VIK spela på ett tempo som motsvarar 104 poäng över en hel säsong.

Som bäst har VIK plockat 100 poäng över 52 matcher i hockeyallsvenskan – för att nå detta måste man nu spela i ett 104-poängstempo i 40 matcher. Det är rejäl uppförsbacke redan nu, med andra ord.