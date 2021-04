STOR GENOMGÅNG: Vilka spelare kommer VIK behålla – och göra sig av med?

VIK:s säsong är över, och nu kan Patrik Zetterberg på fullt allvar sätta igång med sitt jobb att bygga en ny trupp inför säsongen 2021/22.

Sportchefen har själv berättat att han behöver ha sin sex-sju forwards och tre-fyra backar till kommande säsong – och det innebär rimligen att ungefär lika många kommer att lämna truppen.

Men efter en säsong med ett ganska jämngrått lagbygge, utan givna SHL-flyttar eller spelare som absolut inte håller måttet i hockeyallsvenskan, är det svårare än någonsin att sia om hur Zetterberg kommer bygga sitt lag.

Så här bedömer VLT-sporten sannolikheten för att respektive spelare i VIK-truppen finns kvar när nästa säsong drar igång.

Målvakter

Emil Kruse: 35 procent

Tror VIK är nöjda med stegen Kruse tagit den gångna säsongen, men målvakten har sannolikt börjat nå sitt tak och känns ändå en bit ifrån att vara seriens bästa målvakt. Kanske mer troligt att man plockar in en ung, utvecklingsbar målvakt i stället.

Jesper Myrenberg: 60 procent

Finns mycket att ta in runt Jesper Myrenberg. Kan det finnas något SHL-intresse för en ung, utvecklingsbar målvakt som kan växa bakom en klar etta under ett par år? Och om det är så att Emil Kruse blir kvar i VIK: Vill Myrenberg ha en till säsong där han riskerar att bli tvåa, eller tar han i så fall hellre en position i en lite mindre klubb i hockeyallsvenskan där han kan få löften om att vara klar etta?

Backar

Gustav Berglund: 0 procent

På lån från Frölunda dit han nu ska återvända, men även om VIK fick möjligheten att förlänga lånet hade de tackat nej. Har stått sist på listan med nio backar sen Trivellato kom in, och har helt enkelt inte kommit upp i den nivå som VIK hoppades.

Simon Edvinsson: 0 procent

Egentligen går det väl inte att utesluta att det vore bäst för Edvinsson själv att dominera i allsvenskan ett år, som Henrik Leman på Raka puckar resonerat bra om. Men nej, Edvinsson lär få alla chanser att slå sig in i Frölunda i höst.

Calle Ehrnberg: 55 procent

Hur mycket mer hockey finns det att få ur Calle Ehrnberg? Backen är bara 21 år gammal och gör på inget sätt bort sig i hockeyallsvenskan, men frågan är om han kan utvecklas till en spelare som gör skillnad i ett lag som strävar uppåt? Och, för den delen, om han själv vill stanna i en klubb där han sannolikt får en mer marginell roll även nästa säsong.

Jimmie Jansson: 80 procent

Han hade, enligt uppgifter, ganska bra bud som han tackade nej till redan förra sommaren. Efter en ny bra säsong lär det återigen finnas intressenter – men jag håller det inte för uteslutet att Jimmie Jansson faktiskt är i VIK för att stanna – inte omöjligt som klubbens nästa lagkapten redan nu.

August Nilsson: 85 procent

Skulle förvåna om Nilsson inte är en av backarna som Patrik Zetterberg går hårt för att få behålla. Har inlett två säsonger i rad svagt, men höjt sig kraftigt ju längre säsongen har gått. Behöver bara hitta nyckeln till att vara bra från början för att vara en riktig defensiv klippa att luta sig mot.

August Tornberg: 60 procent

Den enda backen med ett år kvar på kontraktet, vilket motsägelsefullt nog gör honom svårbedömd. Har inte imponerat under sin första säsong i VIK, och det är inte omöjligt att Patrik Zetterberg faktiskt vill göra sig av med honom. Men då krävs sannolikt ett hyfsat erbjudande från annat håll.

Alex Trivellato: 25 procent

Har dippat något mot slutet efter en riktigt stark inledning på sin tid i VIK. Erbjudanden från en liga som SHL finns nog inte där, men Trivellato har under många år varit en etablerad back i tyska DEL. Där finns sannolikt både ekonomiskt och socialt (hans flickvän bor kvar i Tyskland) mer fördelaktiga erbjudanden för backen.

Alexander Younan: 30 procent

En back som jag personligen tycker har varit bra över tid i VIK-tröjan, men jag är inte lika säker på att Patrik Zetterberg ser honom som en spelartyp att bygga runt längre. Zetterberg pratar om tre eller fyra backar in – det betyder att fyra, max fem, från årets lag blir kvar. Där tror jag att sportchefen prioriterar andra först.

Simon Åkerström: 40 procent

Påminner om Marcus Bergman i att han inte levererat på det sättet han förväntats, men ändå hittat en roll där han blivit värdefull för laget. Poängproduktionen är långt ifrån den förväntade, men i stället har Åkerström växt ut till en fin defensiv back. Frågan här landar kanske i hur mycket pengar Zäta är beredd att lägga på en semichansning i att Åkerström också hittar tillbaka till offensiven.

Forwards

Sebastian Benker: 15 procent

Om VIK ska göra plats för spetsspelare i truppen måste, så att säga, tänkta spetsspelare också försvinna. Sebastian Benker har varit oerhört stabil under alla sina säsonger i hockeyallsvenskan, och får kanske en del orättvis kritik baserat på upplevd, ouppfylld potential. Han skulle säkerligen kunna göra ett utmärkt jobb i tredjekedjan för ett lag som aspirerar på uppflyttning – han slutade ändå fyra i VIK:s interna poängliga i år. Men när mer spets sannolikt ska in tror jag det blir farväl här.

Marcus Bergman: 65 procent

Han har varit en oerhört nyttig energiforward för VIK under andra halvan av säsongen. Problemet är att han har betalt för att vara mer än så. Om Marcus Bergman är villig att gå ner i lön och acceptera en (från start) mer tillbakadragen roll med mindre istid, då tror jag att det är en spelare VIK gärna behåller till nästa säsong.

Anthon Eriksson: 20 procent

En stor publikfavorit, men att döma av hur Thomas Paananen ställt upp sitt lag under stora delar av året är han inte någon större favorit hos VIK-tränaren. VIK har många spelare i årets lag som kanske aspirerar på en plats i tredje- och fjärdekedjan nästa år, och det trångmålet tror jag Eriksson blir ett offer för.

Viktor Hertzberg: 30 procent

Kanske lagets bästa offensiva spelare sett över de senaste två åren – när han varit hel. Frågetecknet kring Hertzberg handlar inte om hans hockeyförmåga, utan hans stora skadebenägenhet. Otur eller något annat är omöjligt att sia om, men att signa nytt med Hertzberg är en ganska stor chansning.

Henrik Hetta: 65 procent

Gör ett bra jobb i en tredjekedja, men ska nog inte vara mer än så i hockeyallsvenskan heller. Har varit en viktig kugge både på och utanför isen för årets lag, och är säkerligen en spelare VIK gärna satsar vidare på. Men vad kostar han, sett till rollen han i så fall ska ha?

Joakim Hillding: 10 procent

Med både Filip Karlsson och Isac Skedung på kontrakt till nästa år, samtidigt som Zetterberg varit tydlig med att man nog vill ha in en i princip helt ny förstakedja, är det svårt att se en plats för Hillding i laget. Varken Skedung eller Karlsson lär vara tänkta som center i en fjärdekedja, och med centerplats två och tre i laget redan fyllda går pusslet för Hillding inte ihop om inte VIK funderar på att flytta ut någon på en kant.

Fredrik Johansson: 1 procent

Man ska aldrig säga aldrig med någon så passionerad som Fredrik Johansson – men känns "Freddan" verkligen som någon som ändrar ett beslut att lägga av?

Jesper Johansson: 95 procent

Hur viktig Jesper Johansson än är för VIK är det knappast en spelartyp det glöder om på marknaden. Patrik Zetterberg lär definitivt vilja ha kvar honom – och det lär inte krylla av andra erbjudanden för 27-åringen.

Gabriel Kangas: 90 procent

Kan en SHL-klubb kliva in och svepa upp Kangas till deras juniorverksamhet? Absolut, det går inte att utesluta. Men faktum är ändå att han är närmare seniorspel i VIK än vad han skulle vara i en SHL-klubb, och det bör väga tungt.

Filip Karlsson: 95 procent

Kom till VIK för att få en större roll, så lär inte hoppa på ett eventuellt SHL-erbjudande som möjlig fjärdecenter. Kanske känner både VIK och han att det inte riktigt klickat, men allt talar för att han kommer att få chansen att visa att han kan vara en bärande spelare nästa år.

Alexander Lunsjö: 40 procent

Mycket sämre spelare än Alexander Lunsjö har snappats upp av SHL-klubbar genom åren, och när en del klubbar kanske måste bygga lite billigare nästa år kan mycket väl större klubbar än VIK se Lunsjö som en bra halvchansning som gör ett gediget jobb utöver de offensiva kvaliteterna. Definitivt en spelare Zetterberg vill ha kvar, och ska trivas bra i VIK.

Sam Marklund: 10 procent

Det finns fin hockeyallsvensk potential i Sam Marklund, men han har visat den under korta stunder sen han kom till VIK den här säsongen. Hade tuffa förutsättningar när han kom in sent på säsongen och inledde med att insjukna i covid-19 – men tror inte det han visat upp är nog för att övertyga om en kontraktsförlängning.

Isac Skedung: 99 procent

Att någon stannar i en klubb i hockey kan man väl aldrig vara helt säker på. Men Isac Skedung har kontrakt i ett år till, och har fått den gångna säsongen förstörd av covid-19. Här har vi en spelare som kommer finnas med när nästa säsong börjar.

William Wikman: 45 procent

Har vaknat till liv i slutet av säsongen när radarpartnern Isac Skedung återvänt till isen, och är nyttig. Men har VIK råd att ha en spelare som är så pass beroende av sin omgivning kvar i laget till kommande säsong? Känslan är dock att Wikman är en spelare som VIK gillar.

Lukas Zetterberg: 75 procent

Tillsammans med Lunsjö och Hertzberg en av få forwards som visat prov på offensiva spetsegenskaper över tid den här säsongen. Kan mycket väl finnas ekonomiskt mer fördelaktiga anbud för Zetterberg, men för en spelare som flackat omkring en hel del trots att han bara är nyss fyllda 24 kan tryggheten i VIK väga tungt.

Daniel Öhrn; 5 procent

Det finns mycket hockey i Daniel Öhrn, men under två år i VIK har han helt enkelt inte fått det att lossna över tid. Tror att både han och klubben efter två säsonger känner sig rätt färdiga med varandra.