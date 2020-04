Stor ilska mot Västeråscupen – får inte tillbaka pengarna: "Ungdomarna har blivit blåsta"

I helgen som var skulle Mälarenergi Cup, Västerås största innebandycup arrangerat av Västerås Innebandy, ha spelats.

Men i mitten av mars meddelade klubben att årets cup var inställd efter regeringens beslut att förbjuda evenemang med mer än 500 deltagare.

– Vi tog ett beslut om att ställa in för att solidariskt ta vårt ansvar och inte öka smittorisken i Sverige, förklarade ordförande Peter Hofer för VLT-sporten.

Intäkterna från Mälarenergi Cup utgör en stor del av Västerås Innebandys ekonomi. Att ställa in var därmed ett hård smäll för klubben.

Nu har Västerås Innebandy fattat beslut gällande återbetalningar till de 288 ungdomslagen som skulle ha deltagit i cupen. Anmälningsavgiften betalas inte tillbaka. Deltagaravgiften, bland annat boende och mat, betalas tillbaka - men bara till hälften.

Klubben motiverar sitt beslut i ett inlägg på Facebook.

"Coronavirusets utbrott och spridning är inget någon har kunnat förutspå eller påverka och ska betraktas som en ”force majeure”-händelse. Västerås Innebandy och Mälarenergi Cup önskar inget annat än att kunna betala tillbaka alla anmälningsavgifter och deltagaravgifter. Hur ledsamt det än är att meddela så har vi tyvärr inte den möjligheten nu." skriver man.

Men beslutet har väckt ilska. Facebook-inlägget har fått mängder av arga kommentarer.

"Riktigt dåligt hanterat! Kommer definitivt att rösta nej vid vår planering nästa år om deltagande vid er cup." skriver Ola.

"Det är väl fint att alla våra ungdomar som blivit blåsta på sina pengar har hjälpt till att skuldsanera Västerås innebandy. Vet ingen cuparrangör som betett sig lika illa." skriver Lennart.

"När ni även nyper pengarna för kost och logi, som ni omöjligt kan ha haft en kostnad för blir det väldigt svårt att förstå. När en förening har ett underskott så får man antingen försöka lösa det med sponsorer eller låna pengar." menar Nicklas.

Anmälningsavgiften för varje deltagande lag låg mellan 2250-2950 kronor. Deltagaravgiften skilde sig kraftig beroende på om man valde att bo på hotell (1450 kronor per person) eller fixade eget boende (150 kronor per person). Det vanligaste alternativet, att bo i kommunala skolsalar, kostade 750 kronor per person.

VLT-sporten har varit i kontakt med Elin Ljung som är lagledare för ett av pojklagen som skulle ha deltagit i cupen. Deras totala kostnad uppgick till 12 000 kronor.

– Det är hela lagkassan på ett år, säger hon.

– Det här är den årliga grejen vi som lag gör och våra 10-åringar tjänar pengar genom att sälja strumpor och stå på marknader. Barnen är besvikna att man inte får åka, men nu också för att det inte finns pengar att göra något annat för när corona är över.

Elin Ljung har förståelse för att cupen ställs in och för att anmälningsavgiften inte betalas tillbaka, men är kritisk till att man inte får tillbaka hela deltagaravgiften. Detta då hon menar att klubben rimligtvis inte borde ha några kostnader för mat och boende.

Enligt henne har lag som varit i kontakt med arrangören fått höra att pengarna måste användas till att täcka tidigare underskott.

– Det känns inte okej. Lagen har kämpat för att få ihop pengar detta år och bör inte drabbas av klubbens tidigare cuper. Styrelsens beslut är mycket kortsiktigt och det är fler lag än det jag representerar som kommer uttrycka sitt missnöje och bojkotta denna cup framöver, säger hon.

Västerås Innebandy skriver vidare i Facebookinlägget att anmälda lag kan komma att få tillbaka mer än 50 procent av deltagaravgiften senare om klubben har den möjligheten.

"När beslutet om fördelning av regeringens avsatta 500 MSEK kommunicerats, förhandlingar med kommunen och sponsorer slutförts samt nedskärningsplan beslutats för våra dryga 500 medlemmar för kommande säsong, återkommer föreningen och cupledningen med besked om möjligheterna till ytterligare återbetalningar" skriver man.