Stora ekonomiska problem i byggbolag – dras med miljonförluster

I ansökan skriver ägarduon att den tidigare kräftgången fortsatt under 2020 där ett preliminärt bokslut pekar på en förlust på cirka 8 miljoner kronor.

Första kvartalet 2021 har bolaget omsatt 68 miljoner kronor och förlusten beräknas till 3,8 miljoner kronor.

Rekordåret 2018 omsatte Aros bygg & förvaltning 488 miljoner kronor och gjorde en förlust på 19,5 miljoner kronor.

Att läget nu blivit akut beror i mångt och mycket på att kreditgivaren Swedbank dragit öronen åt sig.

Under våren 2018 sparkades den tidigare vd:n. Ersättaren fick gå den 22 mars i år och istället har Roland ”X-et” Erixon gått in som vd. Nyligen fick också ett 10-tal tjänstemän lämna företaget.

”Bolaget har för avsikt att slutföra det omfattande omstruktureringsarbete som redan initierats och renodla verksamhet till att avse bygg serviceverksamhet samt enbart åta sig små och medelstora entreprenader med uteslutande fokus på lönsamma sådana”, skriver ägarna i sin rekonstruktionsansökan.

Enligt en färsk balansräkning som bifogats ansökan, har underleverantörerna fordringar på cirka 30 miljoner kronor fördelat på närmare 200 företag.

Mikael Kubus uppgift blir nu att ta fram en rekonstruktionsplan som bland annat kommer innehåller ett ackordsförslag.

Hoppet för ägarna till Aros bygg & förvaltning står alltså till att banken och leverantörerna efterskänker hela eller delar av sina fordringar.

– Jag kommer aldrig att gå med på ett ackord, säger en av bolagets underentreprenörer.

Bland uppseendeväckande uppdrag bolaget haft på senare år är hotellbygget på Sigurdsgatan i Västerås.

Just nu bygger bolaget bland annat för Assa Abloys räkning i Eskilstuna. Det bygget tvärstannade helt under onsdagen när det blev känt att rekonstruktionsansökan lämnats in. Idag är dock bygget igång igen sedan rekonstruktören ordnat förskottsbetalningar.