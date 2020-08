Stora förvåningen vid blytunga VSK-målet: ”Nära att jag slutade springa – var för fri”

När Filip Almström Tähti inte kunde komma till spel på grund av känningar i ljumsken, tvingades Thomas Askebrand stuva om i startelvan inför matchen hemma mot Umeå FC. Och det var ett lite överraskande namn han presenterade på höger wing back-position: Filip Tronêt, som annars brukar spela högre upp i banan.

– Vi tränade på det lite igår. Min utgångsposition är väl lite mer offensiv, men idag så fokuserade vi på försvaret, med tanke på att de låg ganska brett med sina wing backs.

– Så det är bara att spela där tränaren säger att han vill ha en, säger Tronêt till VLT-sporten.

Hur trivs du på den här nya positionen?

– Det klart att det är lite ovant, men jag är uppväxt med att spela ytterback, så det är inte helt främmande.

Tränare Thomas Askebrand, motiverade positionsbytet så här:

– Han har varit det några gånger. Sen är det klart att man vill ha Filip lite högre upp i banan, men han är så ihärdig och snabb att vi får honom lite mer rättvänd i den positionen. Så det känns rätt bra att ha honom där, ändå.

Ni får honom i den typen av lägen ni vill ha honom i?

– Egentligen vill man ha honom lite högre upp så han kommer till fler avgörande moment i straffområdet. Samtidigt gör han det så bra ute på kanten, och han kommer springande någon gång emellanåt ändå, som vi såg i dag. Han är smart i löpningarna och är bra på att gå både på insidan och utsidan. Så den känns rätt bra. Sen har vi så otroligt mycket skador, så man får försöka få ihop laget på bästa möjliga sätt.

Och fastän Tronêt fick fokusera mer på försvar i den här matchen än normalt, visade han prov på sina offensiva kvalitéer, när han i den 50:e sprang sig fri och sköt in det viktiga ledningsmålet fram till 1–0.

– Det var ett bra spel från oss, en boll upp på Awad som sätter den till Simon, som sen sätter den direkt i djupet till mig. Det känns som att jag är offside, det var riktigt nära att jag slutade springa för det kändes som att jag var "för" fri. Men jag kör ändå på och hittar luckan mellan benen. Så det var skönt.

Matchfakta/Superettan

Västerås SK – Umeå FC 2–0 (0–0)

Mål: 1–0 (50) Filip Tronêt, 2–0 (88) Emil Skogh

Varningar VSK: Jonas Hellgren, Emil Skogh

Varningar UFC: Dillan Ismail

Så startade VSK: Daniel Svensson – Sean Sabetkar, Michael Jahn, Calle Svensson – Filip Tronêt, Somin Johansson (ut 82), Jonas Hellgren, William Videhult (ut 82) – Ahmed Awad (ut 85), Karwan Safari, Brian Span

Ersättare: Sebastian Selin, Carlos Gaete Moggia, Douglas Karlberg (in 85), Kevin Custovic, Emil Skogh (in 82), Albin Sporrong (in 82), Moonga Simba