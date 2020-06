Stora frågetecknet för VSK-stjärnan – då kan han petas helt: ”Varit fundersam”

Kulturbäraren Simon Johansson härjades av en fotskada under större delar av den ordinarie försäsongen och fick aldrig riktigt chansen att spelas in i VSK:s nya spelidé.

Nu är 27-åringen åter hundraprocentig och med mindre än en vecka kvar till superettapremiären går diskussionerna nu varma. Var ska Simon Johansson få plats i Thomas Askebrands startelva? Och ska han få plats?

VLT-sporten tog ett snack med Johansson efter en av veckans träningspass på Iver Arena.

– Det finns flera positioner som jag kan passa in på i det här spelsystemet och jag har själv varit lite fundersam kring var jag kommer spela. Så det har blivit en del snack med Thomas (Askebrand) om det och jag har fått förklarat för mig att de ser mig på flera olika positioner, berättar han.

Vilka positioner är det som har diskuterats?

– Ytterforwardsrollen, på innermittfältet och sedan även lite wingback-position. Men främst de två första. Då ser jag väl kanske själv att jag kan få ut mest av mina egenskaper i någon av de två yttre forwardsrollerna. Sen är det klart att jag kan bidra med flera olika saker beroende på hur vi vill spela.

Och det är till höger i VSK:s tänkta tremannaanfall som Simon Johansson hunnit fått lite speltid. En roll och position som tränare Askebrand menar passar honom fint.

– Egentligen har han alla kvaliteter för att spela just där ute till höger. Han är stark felvänd, kreativ, smart, duktig i djupled och bra på att kombinera med andra spelare. Simon är rätt komplett i den positionen, säger Askebrand.

Är det där han kommer spela?

– Vi ganska bra kvalitet och konkurrens på ytterforwardsplatserna, men det kan mycket väl bli så att han får gå ut på en kant eller på det centrala fältet.

Simon Johansson själv medger att konkurrensen på positionen från spelare exempelvis spelare som Brian Span, Filip Tronêt och Ahmed Awad är mördande och ser det som en styrka, snarare än en nackdel, att kunna vara allround.

– I det långa loppet tror jag det kan bli en fördel att kunna användas på flera positioner för det kommer finnas fler chanser att få spela på. Sen är klart att kan bli hattigt att inte få komma in i någon position, säger Johansson.

Var spelar du helst?

– I någon av ytterforwardsrollerna. Just den rollen är väldigt lik den roll jag haft i VSK de senaste säsongerna. Det är ganska liknande arbetsuppgifter därifrån.

FAKTA/Här är mördande konkurrensen på Simon Johanssons positioner

✔ Ytterforward

Simon Johansson spelade till höger i tremannaanfallet i VSK:s senaste internmatch. Det är också där han helst vill spela. Men där får han inte bara konkurrens av Filip Tronet, även nyförvärvet Ahmed Awad opererar helst till höger för att kunna bryta in med sin vassa vänsterfot. På andra kanten finns bland andra Brian Span och Samuel Holm att tillgå.

✔ Wingback

Johansson har definitivt löpkapaciteten för att äga högerkorridoren som wing-back. Men med Emil Skogh på den andra kanten är högerwinger också den position som nyförvärvet Filip Almström Tähti är ute efter. En Askebrand-värvning och favorit hos nye VSK-tränaren. Och då har vi inte ens nämnt Jesper Florén.

✔ Central mittfältare

Jonas Hellgren och nyförvärvet Pedro Ribeiro kamperade ihop under internmatchen. Lägg till unge Kevin Custovic som imponerat under försäsongen samt nu skadade Carlos Moggia och ni förstår att det är trångt även här. Men även Hellgren har brottats med skador och kanske är det ändå som mittfältare chansen är störst för Johansson att få starta premiären just nu.