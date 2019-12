Stora problem i tågtrafiken

Anledningen är ett stillastående tåg med fordonsfel. Flera tåg är cirka en timme försenade och det förekommer även inställda tåg på linjen Linköping-Eskilstuna-Sala.

Enligt Trafikverket finns det ingen prognos när tågtrafiken kan flyta normalt igen.

Stationer där tågtrafiken kan påverkas:

Linköping C, Eskilstuna C, Dingtuna, Flen, Hälleforsnäs, Katrineholm C, Kolbäck, Kimstad, Kvicksund, Linghem, Norrköping C, Ransta, Västerås C, Sala.

Mer info på Trafikverkets hemsida för trafikinformation.