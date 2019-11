Stora problem i tågtrafiken efter olycka

Orsaken är en olycka mellan Eskilstuna och Hälleforsnäs.

Olyckan gör att det är stora förseningar och inställda tåg. Buss ersätter på vissa avgångar.

Stoppet berör tåg Linköping-Eskilstuna, Västerås, Sala.

Arbetet med att få igång trafiken igen påbörjades i dag klockan 10.56. Det finns för tillfället inga uppgifter när tågtrafiken kan flyta normalt igen.

Stationer där tågtrafiken kan påverkas:

Linköping C, Dingtuna, Eskilstuna C, Flen, Hälleforsnäs, Katrineholm C, Kolbäck, Kimstad, Kvicksund, Linghem, Norrköping C, Ransta, Västerås C, Sala

Mer info på Trafikverkets hemsida för trafikinformation.