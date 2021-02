Stora problem med att boka tid för vaccination: ”Vill de att vi ska dö?”

Anmäl text- och faktafel

Vaccinationen mot covid-19 trappades upp i mitten av januari och personer med hemtjänst, personer som bor med någon med hemtjänst och omsorgspersonal kunde börja boka in sig för vaccinering. Flera personer hörde av sig redan då och berättade om svårigheterna med att boka tid via 1177 och därför öppnade Region Västmanland upp ett telefonnummer för vaccinationsbokning.

Men svårigheterna har fortsatt: flera äldre har under den senaste tiden förtvivlat hört av sig till VLT och berättat om frustrationen över svårigheten att ens komma fram på telefonnumret.

– Det är upptaget eller så kommer man inte ens fram. Man får inte prata med en människa, säger 92-åriga Günter Schöniger i Västerås.

Han fortsätter:

– De bara pratar och pratar om vaccin på tv men det händer ingenting. Vill de att vi ska dö? Varför kan de inte vaccinera i hemmet som de gör i andra länder?

En annan person som har hemtjänst varje dag skriver till VLT:

"Vi är inte ensamma senast idag frågade jag hemtjänsten om andra i vårt område fått tider och fick till svar att många gamla sitter hela dagarna vid telefonen och ringer. De är ledsna arga och uppgivna, hur kan det bli såhär?"

Tillgången på vaccin har varit och är begränsad, vilket har lett till att de tider som läggs ut snabbt tar slut och vissa bokade tider har fått bokas om.

Problematiken att många äldre har svårt att ens komma fram för att boka är Region Västmanland medvetna om, samt att det för en del äldre även är svårt att ta sig till de olika vaccinationsstationerna.

– Vi har haft möten med länets kommuner och alla jobbar tillsammans med vaccinationsmottagningarna för att försöka lösa det här på ett smidigare sätt. Vissa kommuner i länet har kunnat erbjuda vaccination i hemmet. Jag tror att det största problemet som återstår är Västerås, men även här jobbar kommunen på att lösa problemet.

Västerås stad kommer att erbjuda vaccination i hemmet till de hemtjänsttagare som inte har möjlighet att ta sig till en mottagning. Anledningen till att det dragit ut på tiden här jämfört med andra kommuner i länet har med kommunens storlek att göra.

– I väntan på mer vaccin håller vi, i samarbete med regionen, just nu på att kartlägga vilka som inte har möjlighet att ta sig till en vaccinationsmottagning, så att vi kan ge dem vaccination i hemmet, säger Tobias Åsell är direktör på vård och omsorgsförvaltningen inom Västerås stad.

Eftersom det i nuläget är oklart med tillgången på vaccin är det svårt för kommunen att ge någon exakt tidplan för detta.

När vaccinationen så småningom går in i fas två, vilket bland annat innefattar alla de som är 70 år och äldre tittar Region Västmanland just nu på möjligheten att skicka ut erbjudande om vaccinationstid i stället, som den som fått tiden istället får avboka om man inte vill ha den. Regionen tittar just nu på om det ska gälla hela den gruppen eller delar av den.

– Vi vill verkligen underlätta så mycket vi bara kan för den här gruppen. Vi vill inte att de ska känna att de inte kommer fram eller måste ägna väldigt mycket tid åt att försöka få en vaccinationstid. Jag hoppas att vi inom någon eller några veckor kan återkomma till exakt hur det kommer gå till och vilka vi kan kalla på det sättet, säger Jonas Ekström.

Är det inte en miss i planeringen från Region Västmanlands sida att det blivit så här för de äldre som ska boka tid nu, som får sitta hemma och ringa?

– Jo, det kan man säga. Jag har inte varit inblandad i projektet från början och det är förstås oerhört mycket som ska fungera och falla på plats i det här gigantiska arbetet. Men helt klart är att vi hade kunnat se det här tidigare, absolut, det håller jag med om. Vi har absolut underskattat det här problemet, ja.