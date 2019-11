Stora trafikproblem när snön drar in – SMHI klass 1-varnar

Anmäl text- och faktafel

Under torsdagskvällen kommer snön till Västmanland. På några håll kan vädret klarna upp snabbare än på andra platser, det gör att våta vägbanor kan frysa till.

Efter att snön dragit in kommer temperaturerna sjunka, och det blir då stor risk för besvärligt väglag under torsdagskvällen och främst under fredagen.

– Under eftermiddag och kväll på torsdagen kan snön börja komma till de norra länsdelarna, framåt natten kommer snöfall in över hela länet, säger Per Holmberg, meteorolog på StormGeo.

Det väntas falla fem till tio centimeter snö i länet, lokalt kan ännu mer snö falla enligt meteorologen. Och snön ser ut att ligga kvar över helgen eftersom temperaturerna sjunker.

– Det blir kallt, och i helgen blir det soligt och fint, omslaget kommer att kännas, säger Per Holmberg.

De sjunkande temperaturerna innebär att det främst på fredagen blir risk för problem i trafiken.

– Kalluften innebär en risk för påfrysning på vägarna, och sen kommer snö ovanpå, det kan bli problem, säger Per Holmberg.

Trafikverket ligger i startgroparna för att ta hand om snön på länets vägar, och det är enligt meteorologen främst på de mindre vägarna som har lägre prioritet som problem kan uppstå.

Hur länge snön kommer ligga kvar är ännu oklart. Ett område med mild luft drar in under nästa vecka, som kan göra att snön smälter.