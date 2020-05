STORBRANDEN: Därför dröjer polisens tekniska undersökning

– Vi måste först och främst slå fast om det ligger ett brott bakom branden, men det har vi än så länge inte kunnat göra, säger kriminalinspektör Fredrik Borell som leder polisens utredning.

Enligt Borell har polisens tekniker ännu inte kunnat undersöka brandresterna beroende på att hettan efter branden fortfarande är för hög.

– Vi undersöker brandplatsen kontinuerligt med värmekamera men än har det inte svalnat tillräckligt för att vi ska kunna gå närmare.

Det var strax efter midnatt, natten till i tisdags, som räddningstjänsten larmades till Gjutjärnsgatan.

Enligt vittnesuppgifter fick branden en mycket hastig utveckling och räddningstjänsten kunder mer eller mindre bara titta på när byggnaden totalförstördes. Skälet till detta var att olika typer av gastuber förvarades i lokalerna.

Ett vittne VLT varit i kontakt med berättar att åtminstone tre gasflaskor exploderade under branden och krossade tegelväggen på flera ställen.

Västeråspolisen har inlett en förundersökning och hoppas snart kunna slå fast om det ligger något brott bakom:

– Förhoppningen är att den tekniska undersökningen ska ge några ledtrådar, när den väl går att genomföra, slutar Fredrik Borell, som också hoppas allmänheten kan bidra med tips:

– Om du sett eller hört något som sticker ut före, under och efter branden är du välkommen att höra av dig. Antingen via telefon, 114 14 eller via tipsmejl på polisens hemsida.