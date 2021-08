STÖRLINGE: Fem saker jag vill se i VIK: ”Gäller att offerkoftan inte åker på”

➤ Att offerkoftan inte åker på

Det krävs en hel del för att ett lag ska bli mer än ett lag, för att ett lag ska bli ett vinnande lag. Och i slutändan är förhoppningen att VIK ska bli ett lag som inte bara vinner matcher utan i slutändan slutspelsserier och bli ett SHL-lag. Men först är det just hockeyallsvenskan laget måste bevisa saker.

På vägen dit handlar det om att VIK, med Thomas Paananen och lagkapten Jimmie Jansson i spetsen, måste ta staka ut sin väg själva. Det är VIK själva som måste ta tag i matcherna i höst, det går inte att stå och titta på varandra eller fokusera på att domarna har gjort si eller så i slutändan.

Med det sagt så passar två citat som en av mina gamla tränare ofta använde: ”snälla pojkar får inte kyssa vackra flickor” och ”man måste agera, inte reagera”.

Det är VIK som måste ta tag i saker, inte komma på att de borde gjort annorlunda. För Gulsvart har sin framtid i egna händer de kommande säsongerna, då gäller det att offerkoftan inte åker på i höst.

➤ Fler spelare som bidrar

Allt som oftast krävs det spelare som är några av seriens bästa för att laget ska vara ett av seriens bästa. Timrås toppspelare är ett exempel från förra säsongen, precis som MoDos från säsongen innan det.

För VIK:s del var känslan inte ofta att laget hade de främsta matchvinnartyperna i laget förra säsongen. Visst, Alexander Lunsjö kom in i ett stim ihop med Sebastian Benker, men så mycket mer var det inte. Även om Jimmie Janssons produktion från backplats återigen var på högsta möjliga nivå krävs det mer än så i ett topplag. I mina ögon måste den offensiva kraften ligga i framkant ihop med en stark så kallad ”secondary scoring”. Det vill säga en bredare offensiv produktion.

Med det sagt är jag övertygad om att det finns ett par spelare som har möjligheten att ta just de rollerna. Dels i passnings- och powerplayspecialisten Alexandre Lavoie, poängligafyran från förra året Anton Svensson och just Alexander Lunsjö som snittade ett mål varannan match förra säsongen. Då är inte ens tilltänkta spetsspelare som Mathias From, Lukas Zetterberg och Daniel Gunnarsson nämnda.

➤ En ”JG” som lever upp till sitt CV

Flertalet meriterade nyförvärv har kommit in i VIK:s lag, det är det nog ingen som missat. En av dem som varit svårast att missa är Johan ”JG” Gustafsson. Den landslagsmeriterade målvakten som återvänt till Västerås och Gulsvart efter ett antal säsonger med SHL-spel.

Undertecknad var inne på det ihop med kollega Oliver Åbonde i Silly-tv i juli: ska VIK gå långt krävs det en målvakt som spelar på toppen av sin förmåga.

Nytillskottet Linus Ryttar är en fullgod parhäst till Gustafsson men vem som ska kunna ta förstaspaden är tydligt. Trots att han långt ifrån varit en toppmålvakt i SHL de senaste säsongerna så avslutade han förra säsongen med att spela ett par SM-finaler för Rögle. Det säger det mesta och förhoppningsvis kan han vinna ett antal matcher på egen hand kommande säsong.

➤ Ett tydligt ledarskap

Det går att prata om ledarskap i båset, på isen och i omklädningsrummet. I mina ögon finns det all anledning att ställa krav på att det finns ett tydligt ledarskap i samtliga tre sammanhang.

Thomas Paananen har nu ytterligare en hel säsong som VIK:s huvudtränare i hockeyallsvenskan i ryggsäcken. Förhoppningsvis har han dragit tillräckliga lärdomar för att vara huvudtränaren som tar Gulsvart till nästa nivå. Lägg därtill att han nu har vännen Patrik Fagerlund vid sin sida, som jag räknar med att han handplockat som sin högra hand. Då hoppas jag, och förväntar mig, att hans prägel på laget ska vara tydligare.

Det ska inte finnas några tveksamheter när spelet i powerplay råkar hacka utan det ska finnas lösningar. Det ska inte heller komma ut ett yrvaket VIK-lag i den första perioden, förutsättningarna för att vinna matcher ska finnas på plats.

Paananen har nu fått förutsättningarna med ett fint spelarmaterial och flera spelare som på allvar ska vara ledande. Både i poängkolumnen och när matcher ska avgöras, som när en höjd röst krävs eller när laget behöver vägledning när det blåser.

➤ Att detaljerna och grunden sitter

Under förra säsongen fanns det tendenser till att det var lite för många delar i VIK:s spel som inte klaffade. I alla fall inte tillräckligt ofta och laget hade för ovana att fastna i egen zon en gång för mycket. Frågan är om det satt i den individuella skickligheten eller i ett lite för komplicerat grundspel?

Självklart kan det finnas andra faktorer som spelar in också. Som exempelvis detaljer i spelet och spelarnas delaktighet i spelet, snarare än att ett grundspel med en våghalsig passning via centern i egen zon blir ett problem.

Men ska VIK bli ett topplag ska laget alltid gå att lita på och spelarna ska kunna lita på att grundspelet sitter. Det ska inte spela någon roll om det är i omgång 13 eller om det är i hockeyallsvenskans slutspel. Ska det bli en rolig vår kan det inte finnas några tveksamheter. Laget ska kunna vinna matcher i alla väder och spelformer. För det finns det verktyg att klara av, det har Patrik Zetterberg, med en tjockare plånbok, sett till.