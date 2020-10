Storspel från Myrenberg – och VIK:s sköna besked i vändningen mot Södertälje: ”Har en toppfemma”

Södertälje dominerade skotten stort, inte minst i fem mot fem där gästerna hade ett 29–13-övertag – men VIK hade bättre skärpa och disciplin när hemmalaget vände 0–2 till 3–2-seger på söndagskvällen.

Samuel Fagemo gav gästerna ledningen redan efter två minuter i ABB Arena. NHL-lånet tog emot ett långt uppspel i höjd med VIK:s avbytarbås och utnyttjade det två mot ett-läge som uppstod på nordamerikanskt manér.

Genom att skjuta själv.

20-åringen låg även bakom Södertäljes andra mål i matchen, när han spelade fram till Nick Olesens 2–0-mål i powerplay.

Även VIK:s powerplay imponerade i den första perioden, om än inte så mycket annat. Lukas Zetterberg satte upp Rasmus Asplund för säsongens första fullträff och gav hemmalaget kontakt i matchen mindre än minuten efter SSK:s andra mål.

Utvisningar satte Södertälje under tryck matchen igenom – och i slutet av andra perioden fick VIK utdelning. Om än inte i powerplay. August Tornberg skickade in pucken framför mål och Anthon Eriksson kunde raka in kvitteringen med 49 sekunder till pausvilan.

I premiäromgången avgjorde Evan Bouchard i slutminuten för SSK, medan Västerås förlorade efter ett sent avgörande. Nu vände VIK på det scenariot.

Efter ett powerplaymål. Lukas Zetterberg direktsköt 3–2 med 3.07 kvar av tredje perioden och gav VIK säsongens första trepoängare.

Matchens tre bästa spelare

1. Samuel Fagemo, Södertälje.

Bäst på isen. Den högerfattade forwardens fart skapade problem för VIK-försvaret gång efter gång. Kreativ och initiativrik matchen igenom – och hittade också bättre samspel med Nick Olesen och Matt Bailey. Kall tempoväxling vid målet. Kryddade också insatsen med en assist.

2. Jesper Myrenberg, VIK.

Fem mot fem dominerade SSK den här matchen – och Jesper Myrenberg behövde spela på topp för att ge hemmalaget chansen att avgöra i powerplay.

Några räddningar stack ut: som när Matt Bailey blev fri från utvisningsbåset eller när Oscar Von Sivers hade ett läge mitt i slottet i tredje perioden.

3. Lukas Zetterberg, VIK.

Matchvinnare. Förra säsongen var lite trögare för Zetterberg, men kan han kanske hitta tillbaka till formen som han hade för två säsonger sedan när han smällde in 24 mål i grundserien? 3–2-målet var i alla fall ett mål med hans signatur på. Direktskott i powerplay.

Matchens frågeställning

Vilket powerplay har egentligen högst potential, VIK:s eller Södertäljes? Ingen av enheterna spinner på alla cylindrar än. Men spelarna har odiskutabla kvaliteter, vilket vi såg vid både 2–0 och 2–1 på söndagen.

SSK har NHL-touch på sin uppställning med Samuel Fagemo, Evan Bouchard, Nick Olesen, Matt Bailey och Lukas Vejdemo, där både Fagemo och Olesen sätter rejäl press på försvaret från varsin cirkel.

Med Rasmus Asplund, Viktor Hertzberg, Henrik Hetta, Lukas Zetterberg och Jimmie Jansson kan VIK ha en toppfemma i powerplay. Om de hittar rollfördelningen. Hertzberg var oerhört svårfångad i slottet mot SSK, och låg bakom Asplunds mål.

Zetterbergs direktskott är också bra att ha i bakfickan, så att säga.

Matchens hemläxa

Läsning av regelboken.

Temat från försäsongen håller i sig. Frågan är hur länge? Spelarna tycks ännu inte ha anpassat sig till domarnas nya regeltolkningar. I synnerhet inte Södertäljespelarna, som drog på sig nio utvisningar mot VIK.

Matchfakta

VIK Hockey–SSK 3–2 (1–2, 1–0, 1–0)

Första perioden: 0–1 (2.00) Samuel Fagemo (Alexander Falk), 0–2 (10.46) Nick Olesen (Samuel Fagemo, Matt Bailey) spel fem mot fyra, 1–2 (11.19) Rasmus Asplund (Lukas Zetterberg, Jimmie Jansson) spel fem mot fyra.

Andra perioden: 2–2 (39.05) Anthon Eriksson (August Tornberg, Alexander Lunsjö).

Tredje perioden: 3–2 (56.50) Lukas Zetterberg (Jimmie Jansson, Rasmus Asplund) spel fem mot fyra.

Skott: 26–41 (11–18, 7–13, 8–10)

Utvisningar, VIK: 6x2. SSK: 10x2.

Publik: 50.

Domare: Jimmy Dahmén, Johan Wedin.

Så spelade VIK:

Målvakt: Jesper Myrenberg (Emil Kruse).

Backpar: August Tornberg – Alexander Younan, Gustav Berglund – Jimmie Jansson, Simon Åkerström – August Nilsson, Calle Ehrnberg.

Kedjor: Lukas Zetterberg – Rasmus Asplund – Henrik Hetta, Sebastian Benker – Joakim Hillding – Marcus Bergman, Viktor Hertzberg – Isac Skedung – William Wikman, Anthon Eriksson – Fredrik Johansson – Alexander Lunsjö.

Extraforward: Jesper Johansson.