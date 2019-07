Stort intresse för Silverman – hoppas på folkfest: "Klockrent för idrotten i Sala"

Den 23-24 augusti är det dags för årets Sala Silverman. Med drygt en och en halv månad dit börjar arrangören IFK Sala känna av att det finns ett stort intresse för triathlontävlingen.

– Det är runt 300 som har anmält sig just nu. Det har rasat in anmälningar under den senaste tiden. Under de två senaste dagarna har 20 stycken kommit in, säger IFK Salas Åke Lantz.

– Det känns jättebra. Vi trodde att det skulle bli knepigt med datumet eftersom Silverman är bara en vecka efter en stor tävling i Kalmar. Men det märks att folk vill komma till Sala och tävla. Nu siktar vi på cirka 500 deltagare totalt.

Den stora skillnaden inför årets Silverman är att medeldistanstävlingen har SM-status. Det har haft en positiv påverkan.

– Vi har gått och klurat på om vi ska söka det under en lång tid. Nu gjorde vi det och funderar på att göra samma sak till nästa år. Det blir lite extra med SM-statusen och det märks. Sen blir det en lite högre kostnad, men det får gå som det går. Det är något som vi kan hantera.

En annan förändring är att löpningen flyttas ner mot centrala Sala.

– Ja, vi har gjort om löpsträckan. Där hoppas vi att Salaborna upptäcker den och att det blir storpublik. Det vore klockrent för idrotten i Sala.

– Vi kommer att ha en speaker på torget och kanske lite musik. Så vi hoppas att det blir en plats som folk dras till. Sen är det såklart att vädret påverkar. Jag hoppas att det blir kanonväder, så att det blir en bra inramning. Det brukar de tävlande ta med sig. Man får ett bra intryck av en tävling om det är bra publikstöd.

Hur förbereder ni er inför tävlingen?

– Vi har hållit på och planerat ända sen vi fick beskedet om SM-statusen i november. Vi har tittat på hur många funktionärer vi behöver och det kommer vara cirka 170 stycken. Sen jobbar vi med att sätta upp ett staket vid torget, där löparna ska varva vid gallerian. Där är det lite säkerhetstänk. Dessutom jagar vi lite fler sponsorer.