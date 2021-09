Stort spelövertag mot topplaget – då föll VSK efter mardrömsminuter

Det väntade tufft motstånd för VSK när ett formstarkt topplag i GIF Sundsvall gästade Iver Arena på lördagseftermiddagen. Men VSK inledde piggt och var nära att ta ledningen tidigt.

Med inte ens tio minuter spelat skapade man en glödhet dubbelchans när Emil Skogh bröt in och sköt i stolpen, innan Dusan Jajic högg på en retur som rensades undan på mållinjen.

I stället var det gästerna som skulle ta ledningen. Med dryga kvarten på matchuret höll sig Linus Hallenius påpassligt framme i en rörig situation i VSK:s straffområde, och från bara ett par meter kunde han raka in Sundsvalls ledningsmål till 1–0.

2–0 skulle också komma för Sundsvall strax efteråt. Från halvmånen utanför straffområdet kunde Ludvig Nåvik få iväg ett välplacerat högerskott, som letade sig in i Daniel Svenssons högra hörn.

VSK fortsatte att föra det mesta av spelet, men Sundsvall var sylvassa när man satte fart framåt. Strax innan halvtid serverades gästernas kapten Pontus Engblom helt fritt läge framför målet, men fick inte riktigt träff på bollen som gick utanför. På tilläggstid fick VSK en sista het möjlighet att reducera innan halvtid – men Simon Johanssons avslut gick tätt utanför.

Även efter halvtidsvilan fortsatte VSK utmärkt mot ett tufft motstånd. Och med timmen spelad kom också utdelningen. Pedro Ribeiro drog iväg vad som nog var ett skott, som via Dusan Jajic letade sig fram till Erik Björndahl som från nära håll var distinkt och skickade in 1–2 för de grönvita.

Nu hade VSK verkligen vittring. Emil Skogh skickade iväg ett vobblande distansskott som Andreas Andersson i GIF-målet hade stora problem med att mota.

Sundsvall stack framåt i någon enstaka spelvändning, men VSK hade ett fast grepp om taktpinnen. Simon Johansson hade ett bra vänsterläge strax utanför straffområdet, men skottet en bra bit över. Dusan Jajic testade ett lurigt skott på en kantfrispark, men Andersson i målet var med och kunde skopa bollen.

VSK skickade in Filip Tronêt och Viktor Prodell i jakten på en kvittering, men hade svårt att skapa de riktigt heta möjligheterna i slutskedet av matchen. Dusan Jajic fick en ny frispark i samma läge på tilläggstid – men efter en touch i muren stod ribban i vägen för en VSK-kvittering.

Taha Ali fick en sista möjlighet när Viktor Prodell nickade ner en boll i straffområdet, men fick inte träff på avslutet. Trots ett enormt spelövertag för VSK blev det noll poäng att plocka med sig i tabellen, efter tunga 1–2.

Matchens tre bästa VSK-spelare

1. Olle Edlund

Utmärkt i sin roll som dirigent på innermittfältet. Tydlig nyckel i VSK:s stora spelövertag.

2. Emil Skogh

Kom väldigt bra till sin rätt på högerkanten. Bröt in och hade flera riktigt giftiga avslut.

3. Taha Ali

Oerhört svårhanterad för Sundsvall. Skapar mycket, men precis som resten av VSK var det lite för oskarpt i avgörande lägen för att ge utdelning.

Matchens manifestation

Hela veckan har det manifesterats mot den så kallade villkorstrappan på landets fotbollsarenor. Så även på Iver Arena, där det framför allt var bortasupportrarna som visade sitt missnöje genom en banderoll och pyroteknik. En bit in i första halvlek förenades också de två supporterskarorna i en växelramsa: "Polisen – fotbollsmördare".

Matchens hellre bra än snyggt

Det var en regelrätt helikopterfint som Simon Johansson försökte sig på i den första halvleken, men sådär särskilt estetiskt bra blev det inte. VSK-kaptenen missade bollen lite grann, tappade balansen något, for in i en Sundsvallspelare, men på något sätt lyckades han krångla sig förbi med bollen under kontroll till ett bra läge. Vem bryr sig om hur det ser ut när det funkar?

Matchfakta/Superettan

VSK–GIF Sundsvall 1–2 (0–2)

Mål: 0–1 (17) Linus Hallenius, 0–2 (21) Ludvig Nåvik, 1–2 (58) Erik Björndahl

Varningar, VSK: Erik Björndahl. GIF: Robert Lundström

Publik: 923

Så spelade VSK (3-5-2): Daniel Svensson – David Engström, Jesper Merbom Adolfsson, Pedro Ribeiro (ut 85) – Emil Skogh, Simon Johansson (ut 76), Olle Edlund, Dusan Jajic, Simon Gefvert (ut 76) – Erik Björndahl, Taha Ali

Ersättare: Sebastian Selin, Kalle Björklund (in 85), Samuel Sörman, Lawson Sabah, Jakob Lindahl, Filip Tronêt (in 76), Viktor Prodell (in 76)