STORT TEST: Här är bästa vinterdäcken för JUST DIG

Det här är en artikel från Teknikens värld

Teknikens Världs stora vinterdäcktest körs på is, snö, vått och torrt. Och det är lika tydligt i år som alla tidigare år, det finns inget däck som klarar av att leverera riktigt bra prestanda på alla underlag. Enkelt uttryckt kan vi säga att däcken klarar antingen is och snö eller vått och torrt, det är så det brukar se ut. Givetvis blir verkligheten en lång gradering, men sanningen ligger inte långt ifrån det där. För hur mycket resurser som däckbranschen än häller ner i utvecklingstratten så går det, än så länge, inte att kombinera alla egenskaper som krävs för att bli bäst på allt.

Vinterdäck är en så kallad sällanköpsprodukt och en normal bilist köper vinterdäck vart fjärde, femte år. Däck är kanske inte den roligaste produkten att lägga pengar på, men resultaten från 2020 års stora vinterdäcktest visar tydligt att med rätt däck kommer du att ha betydligt bättre säkerhetsmarginaler när väglaget så kräver.

Förra vinterns brist på snö och kyla gav delvis andra förutsättningar för vinterdäcken att arbeta i, men hur blir vintern i år? Just den milda vintern under 2019-2020 visar tydligt den stora utmaningen för alla vinterdäcktillverkare samtidigt som det understryker nyttan av att testa på alla underlag. Is och snö, våt och torr asfalt. Teknikens Värld har faktiskt aldrig testat ett däck som kommit närheten av att vara bäst på allt. Men i år hände något speciellt.

Det nordiska dubbfria däcket Goodyear Ultragrip Ice 2 blir totalsegrare i vårt test i konkurrens med både marknadens bästa dubbdäck och ett flertal så kallade mellaneuropeiska dubbfria däck. Goodyear lyckas kombinera bra is- och snöegenskaper med riktigt bra uppträdande på torrt samt godkända egenskaper på vått – en kombination av egenskaper vi faktiskt aldrig tidigare sett ibland våra testresultat.

Kombinationen av alla dessa egenskaper ger i slutänden det bästa däcket totalt sett. Det finns utan tvivel däck som presterar bättre på is. Goodyear är bra på is, men inte exceptionellt som vissa av konkurrenterna. Något däck presterar bättre på snö och på vått finns det absolut bättre presterande i form av de mellaneuropeiska dubbfria däcken. Men den väl avvägda kompromissen mellan de olika egenskaperna är något som vi ytterst sällan ser i våra tester och därför vinner Goodyear Ultragrip Ice 2.

Bästa dubbdäcket i 2020 års test är Michelin X-Ice North 4, där bra grepp på is och snö hör till däckets styrkor. Värt att notera är att prestandanivån på is inte är så mycket högre än för nordiska dubbfria totalvinnaren Goodyear. På snö presterar de likvärdigt. Vid tester på våta vägar, då har Goodyear övertaget gentemot dubbade Michelin. Vilket understryker vad vi tidigare sagt, att däck med riktigt bra isgrepp oftast får betala med våtgrepp. Michelin X-Ice North 4 visar tecken på detta, men flertalet av konkurrenterna i testet lyckas ännu sämre på vått.

På våta vägar och vid vatten- samt slaskplaning presterar de så kallat mellaneuropeiska dubbfria däcken bäst. De är utvecklade främst för mildare och blötare vintrar som är vanliga längre söderut i Europa. Samtidigt presterar testets bästa däck i denna klass, Nokian WR Snowproof, hyfsade is-och snöegenskaper tillsammans med riktigt fina prestanda på våta och torra vägar. Där finns med andra ord egenskaper som gör att det till viss del och i vissa fall passar bättre för den svenska marknaden.

Exakt vilket däck eller främst vilken däcktyp som passar just dig, det kan du ta reda på genom att gå igenom dina behov. Hur ser vägarna ut som du mest trafikerar? Är det mest småvägar genom skogen som snöröjs dåligt eller är det motorvägar? Tänk tillbaka på en snörik vinter, hur fungerade snöröjningen i ditt närområde? Eller har du kanske inga snörika vintrar i färskt minne? Då bör du inte prioritera snögreppet. Har du alltid haft ishalka på morgonen? Köp dubbat. Är det slaskplaning på motorvägen som har varit ditt största problem? Då lutar ditt val åt ett riktigt bra mellaneuropeiskt dubbfritt däck. Med andra ord, det finns inget vinterdäck som är bäst för alla. Men årets test visar att det finns en testvinnare som i alla fall är hyfsat bra på allt.

Fakta: Vilken däcktyp ska du välja? Om du...

... kör max 500 mil på vinterdäck per säsong? Ibland oplogat, ofta osandat? Mest på is- och snövägar? Mestadels på mindre vägar och landsbygd?

Svar: Du ska ha dubbat.

... kör max 500 mil på vinterdäck per säsong, mest runt större tätorter där väglaget domineras av barmark eller slask?

Svar: Premium mellaneuropeiska, möjligen nordiska dubbfria.

... kör mycket och långa sträckor på de stora vägarna, där det nästan alltid är barmark? Om det snöar så blir det snabbt slask och blött?

Svar: Du ska ha premium mellaneuropeiska dubbfria.

Du som kör till fjällen en gång om året och är orolig för sista kilometern in till stugan – där det alltid är snöigt och isigt i uppförsbacken. Ska inte du ha dubbat?

Svar: Nej, den fina framkomligheten sista biten i uppförsbacken fixar du med snökedjor. Det finns bra snökedjor som är lätta att montera till de flesta bilar och däckdimensioner. För du ska inte välja vinterdäck utifrån behovet du har en gång om året.

Var uppmärksam på året-runt-däck vid privatleasing

Just nu sprider sig en vinterdäckslag inom EU-länderna som säger att du måste ha däck efter väglag. Sommardäck duger alltså inte enligt lag vid ett plötsligt snöfall, men All Season-däck är tillåtna både i snö och på barmark.

I Centraleuropa ökar användningen av den här däcktypen och alla de stora tillverkarna erbjuder All Season-däck. Dessa är märkta med M+S och alptopp/snöflinga på däcksidan, vilket gör dem godkända som vinterdäck även i Sverige.

Men sanningen är att de egentligen inte är bra på något, då de ligger mitt emellan våra vinter- och sommardäck. I Sverige dyker den här däcktypen allt oftare upp vid privatleasing. Det är ett sätt att sänka leasingpriset men ger utan tvekan avkall på säkerheten.

Regler och lagar – vad gäller för din personbil?

►Din bil ska ha vinterdäck från 1 december–31 mars, om det råder vinterväglag. Dubbdäck är tillåtna 1 oktober – 15 april, samt övrig tid på året om det befaras bli vinterväglag.

► När mönsterdjupet understiger tre millimeter blir vinterdäcket olagligt.

Vinterdäck nu – och i framtiden

► Däckmärkningen infördes för både sommar- och vinterdäck i november 2012. Märkningen är utformad som energimärkning på exempelvis vitvaror, men för vinterdäck är den i dagsläget till liten eller ingen konsumenthjälp. Detta då den inte förmedlar någon information som specifikt talar om hur däcken presterar på vinterväglag. Märkningen och testmetoderna måste utvecklas för att ge just den informationen, men detta är inte klart inför vintern 2020-2021.

► Vi har dubbdäck med mellan 99 och 256 dubbar i vårt test och alla däcken klarar branschens slitagekrav. Men vi på Teknikens Värld ställer oss ytterst tveksamma till däckbranschens testmetod som godkänner så många som 256 dubbar i däcken.

► STRO Scandinavian Tire and Rim Organisations lista över godkända däck gäller inte längre. Nu är det M+S, MS eller Mud&Snow-märkning tillsammans med den nya märkningen alptopp/snöflinga, kallad 3PMSF (three-peak mountain snowflake ), som gäller för att ett däck ska vara godkänt som vinterdäck på den svenska marknaden.

► Alla slutanvända däck ska återvinnas. Återvunnet gummi finns i viss typ av dränering, konstgräsmattor och vattenrening samt som energi till framförallt cementindustrin.

Linus Pröjtz/Teknikens Värld