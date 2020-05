Strid om nya stadsdelen: ”Får inte bli ett nytt Bäckby”

Anmäl text- och faktafel

– Sätra betyder jättemycket för Västerås. Det blir ett helt nytt område på jungfrulig mark, säger Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsen har beslutat om en fördjupad översiktsplan och i dag torsdag ska planen vidare till fullmäktige för beslut. Anders Teljebäck är beredd på debatt.

– Alla partier vill bygga Sätra men det finns olika åsikter om hur vi ska bygga, säger han.

De styrande partierna har i alla fall enats kring biltrafiken. De boende får parkera i parkeringshus i området men det ska också gå gå att komma till bostäderna med bil.

– Vi har inte varit överens om hur bilfientlig planen får vara. Vi har förhandlat sedan i våras och är nu överens om en kompromiss, säger Jesper Brandberg (L), ordförande i fastighetsnämnden.

Trafiken på Norrleden har varit en annan kontroversiell fråga. Nu har fastighetsnämnden beslutat att Norrleden ska byggas ut till fyra filer, från Vallbyleden till Surahammarsvägen. Det blir även två rondeller med dubbla filer vid infarterna.

Sätra ska få cirka 2 500 bostäder, skola, förskolor, äldreboende och idrottsanläggningar.

– Allt ska finnas med från början, säger Anders Teljebäck.

Han betecknar Sätra som framtidens stadsdel, något att visa upp för besökare. Naturen i området ska bevaras och utnyttjas.

– I stället för att bråka om ett dike ska vi använda det som vattendrag i området, säger han.

Socialdemokraterna på Vallby har tyckt att Sätra blir för tätbebyggt. 5 000-6 000 personer ska bo i området.

Anders Teljebäck säger att det inte blir tätare än Öster Mälarstrand, däremot blir det mer koncentrerat än närliggande Eriksborg, Hagaberg och Brottberga.

Han trycker på att Sätra ska bli integrerat, med blandade boendeformer.

Vilka typer av bostäder som ska byggas är dock en politisk stridsfråga.

Moderaterna kräver att minst hälften av bostäderna ska vara småhus och radhus. De vänder sig emot ett uttalat socialt byggande med subventionerade bostäder. Och de skriver i ett yrkande att Sätra inte får bli ett "nytt Bäckby, Råby eller Vallby, alltså miljonprogramsområden i modern tappning."

Vad menar ni med det?

– Vi vill inte ha en för stor andel likriktade hyreshus i ett område långt från centrum. Det riskerar att bli hög omsättning av boende och till slut ett utanförskapsområde, säger Eleonore Lundkvist (M).

Hon tycker att man ska bygga bostäder som det är efterfrågan på, alltså villor och egna hem.

För att snabba på besluten har kommunen gjort flera planer samtidigt.

Översiktsplanen ska visa i grova drag var skolor, bostäder och annat ska placeras. I sommar kommer en detaljplan som går in närmare på vad och hur det får byggas. När västeråsarna tyckt till och planen vunnit laga kraft sätter kommer grävskoporna till Sätra. Då väljs också vilka som ska få bygga.

I de två första byggetapperna blir det troligen friliggande villatomter, radhus och mindre flerfamiljshus.

Just nu köper kommunen in mark för drygt 56 miljoner kronor för att kunna bygga vid Sätra. Fullmäktige ska godkänna fastighetsöverlåtelserna där en lantbrukare säljer marken via ett byggbolag.

Håkan Svärd, samhällsbyggnadschef på stadsledningskontoret, är nöjd över att planerna för Sätra nu blir verklighet.

– Det känns jättebra, det är en milstolpe, säger han.

Han har varit ordförande i styrgruppen för översiktsplanen sedan 2017.

– Vi har en spännande och intressant utveckling framför oss, säger han.

Ambitionerna för Sätra är att det ska vara socialt och ekologiskt hållbart med allt från möten och trygghet till odling, ekosystem och energiförsörjning.

– Vi vill bygga en trygg stadsdel. Vi vill föra in kunskap så att vi gör rätt från början, säger Håkan Svärd.