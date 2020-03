Strömsholm ställer in tävlingar – skjuter upp lag-SM: "Vill inte sprida smitta"

Ett säkert vårtecken mot slutet av mars brukar vara att Folksam elitallsvenskan och ponnyallsvenskan, det vill säga lag-SM i hoppning, drar igång. Men det här blir ingen vanlig vår. För precis som för andra idrotter påverkas även ridsporten av coronaviruset.

Kommande helg skulle Strömsholms ridsportförening stått värd för den första omgången av ponnyallsvenskan och helgen efter första omgången av elitallsvenskan – två tävlingar som nu fått ställas in.

– Vi resonerade som så att vi skulle ha haft väldigt många starter båda helgerna och även om det bara hade kommit en eller två personer per häst så hamnar vi väldigt nära den här 500 personersgränsen, inte minst eftersom vi har omkring 200 Strömsholmselever boende här på området också, säger elitlagets lagledare för stor häst, Anders Högberg.

Även systeranläggningen Flyinge har valt att ställa in tävlingar. Inga fasta bestämmelser har kommit från Svenska Ridsportförbundet utan det är upp till klubbarna själva att välja om de vill ställa in eller inte när det gäller evenemang men under 500 deltagare.

När VLT pratar med Anders Högberg har han precis fått besked från Ridsportförbundet om hur ponny- och elitallsvenskan preliminärt kommer att ridas istället.

– Självklart tråkigt men det är bara att acceptera att det är så här. Det är klart att alla vill rida och att man försökt få sin häst i form till detta men ingen vill ju sprida någon smitta så det är bara att gilla läget. Det är inte säkert att vi kan rida enligt de nya planerna heller, säger Anders Högberg.

Folksam elitallsvenskan – östra zonen

* Vecka 16: Omgång 1 hos Enköpingsnäs ryttarförening

* Vecka 18: Omgång 2 & 3 på Sundbyholm

Ponnyallsvenskan – norra zonen

* Vecka 14: Omgång 1 hos Heby ryttarförening (skulle varit värd för omgång 2)

* Vecka 16: Omgång 2 på Strömsholm

* Vecka 20: Omgång 3 hos Jump Club RF