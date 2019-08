Stulna företagsbilen hittad – efterlyst 30-åring misstänkt för inbrottet

Anmäl text- och faktafel

Inbrottet upptäcktes när personalen kom till arbetet i Kopparlunden strax före 07.00 på måndagen. Tjuven/tjuvarna hade stulit en företagsbil och ett tiotal datorer till ett uppskattat värde av 150 000 kronor. De hade även rört till på företagets kontor.

Men nu tycks inbrottet vara på väg att klaras ut. Företagsbilen hittades på måndagskvällen på en parkeringsplats på Johannesfredsvägen i Ulvsunda, Stockholm. I bilen satt en man i 30-års åldern, som enligt polisens presstalesperson i region Mitt, Johan Thalberg, är misstänkt för stöld genom inbrott och tillgrepp av fortskaffningsmedel.

Mannen, som var kraftigt påverkad av narkotika och inte kunde förhöras på plats, greps aldrig men var efterlyst enligt LVM (lagen om vård för missbrukare) och han kördes till sjukhus för bedömning.

I bilen fanns misstänkt stöldgods som polisen beslagtog. Spår- och utredningsuppgifter har säkrats i samband med att bilen hittades.

Bilen kommer att återlämnas till företaget inom kort. Stöldgodset som hittades i bilen och som kan spåras till sin rätta ägare kommer att återlämnas, enligt Thalberg.

Hur tjuven/tjuvarna tagit sig in i lokalen är fortfarande oklart.

– Det finns ingen åverkan på någon dörr eller fönster och troligtvis har den eller de som utfört inbrottet tagit sig in via en olåst dörr som går via någon av lokalerna som ligger intill, meddelar Johan Thalberg.

Polisen vill inte kommentera om det finns övervakningsfilm från händelsen.