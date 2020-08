Succé för nya restaurangen: ”På helgerna är det fullt”

Anmäl text- och faktafel

Under våren blev det klart att Astrid Hallenstvedt var den som skulle ta över lokalerna intill gästhamnen i Borgåsund som tidigare huserat ett sommarcafé under många år. Hon uttryckte då till VLT att hon inte var rädd för att satsa även om läget för många restauranger just nu är osäkert – och hon verkar ha agerat rätt.

– Vi har haft en fantastisk tillströmning! Det visade sig att det här fungerade jättebra, på helgerna är det fullt. Vi öppnade på midsommar. Många av besökarna bor lokalt i området, det är ju "hemester", säger hon.

Restaurangbyggnaden är nyrenoverad och numera rustad för att kunna ha öppet under det kallare halvåret.

– Nu är det vinterbonat. Tidigare har de bara varit öppet under sommaren. Det var precis ett par som åker långfärdsskridskor som var här, det är tydligen väldigt populärt att åka om det fryser på. Då har jag tänkt servera varm choklad och lite sådant.

En stor del av den gamla byggnaden som tidigare agerat förråd har gjorts om till en ny sittdel med bord och stolar. Huset som förr i tiden användes som järnmagasin är kulturminnesskyddad och renoveringen följde vissa regler för att bevara byggnaden. De gamla dörrarna till magasinet fick till exempel inte bytas ut trots de centimeterbreda springorna mellan plankorna. Innanför dörrarna sattes då nya väggar upp bestående av stora skjutbara glasfönster.

Astrid Hallestvedt har tidigare bott i Frankrike under många år där hon drev ett bed and breakfast och planerar att även ge Borgåsund en fransk touch.

– På sikt kommer det bli mer franska inslag. Vi har haft så mycket folk att vi har fått hålla menyn lite mindre för att hinna med. Vi jobbar mycket närproducerat och gör allt från grunden, det ska vara kvalitet.

Hon trivs bra i området kring Strömsholm.

– Vi har så otroligt mycket fint här omkring. Solnedgången är legendarisk!