Succéförvärvet bakom allt – när VSK avgjorde tidigt: ”Borde gjort ännu mer”

VSK kom ut i ett rasande tempo, Grönvitt var aggressiva i presspelet och gav inte hemmalaget Brage någon större chans i den här matchen.

VSK vann boll i bra positioner och kunde ofta komma med hög fart. Bara minuter in i matchen skulle Albin Sporrong hitta Viktor Prodell inne straffområdet. Den formstarke anfallaren nickade in 1–0.

Övertaget minskade inte, även om målen fick vänta på sig så kom tillslut 2–0 och sedan 3–0 av bara farten innan halvtidsvilan. Tidigare nämnde Prodell fanns med i uppbyggnaden till både, han stod för assisten till Simon Johanssons 3–0.

– Vi borde gjort ännu mer mål, vi har liksom bra lägen och får en bra start med. Det gick bra i första tycker jag, säger Viktor Prodell om den första halvleken.

I första halvleken gör du mål, assisterar och är med i anfallet till ett tredje mål, det går bra nu?

– Det är kul, att vi får göra mål och spela fram till mål vilket är viktigt när man spelar där uppe.

– Men det känns bra. Det är ett skönt gäng och jag har kommit in bra och fått göra mål liksom.

Anfallaren är minst sagt ödmjuk då VSK:s resultatrad är en helt annan efter han anslöt till klubben i jämförelse med tidigare.

– Det är kul att kunna hjälpa laget på något sätt, liksom vad jag kan. Det är bara hårt så får man se hur det går.

3–0 var alltså ställningen i paus till VSK. Den andra halvleken skulle bli tajtare men när Brage inte fick utdelning i början av halvleken så mattades pressen så småningom av.

Sista 45 minuterna slutade mållöst och VSK inkasserad sin femte seger på de senaste sex matcherna.

– Vi spelar bra och jag tycker vi ska vinna varje match nu, säger Prodell om sluttampen av säsongen.

Tränare Thomas Askebrand var väldigt nöjd med den första halvleken och han instämmer i det Prodell sagt om målproduktionen.

– Vi har enorm energi och vill visa vad vi kan. Killarna gör det fantastiskt. Vi kan ju leda med både fyra eller fem mål efter den första halvleken, säger han.

Matchfakta/Superettan

IK Brage–Västerås SK 0–3 (0–3)

Mål: 0–1 (2) Viktor Prodell, 0–2 (42) Filip Tronêt, 0–3 (45+1) Simon Johansson

Varningar, IKB: André Kamp VSK: Pedro Ribeiro, Kevin Custovic

Så spelade VSK (3-5-2): Anton Fagerström – Michael Jahn, Seab Sabetkar, Calle Svensson – Moonga Simba (ut 90), Simon Johansson, Pedro Ribeiro (ut 72), Albin Sporrong (ut 78), Filip Almström Tähti – Filip Tronêt (ut 90), Viktor Prodell (ut 72)

Ersättare: Daniel Svensson, Brian Span (in 72), Kevin Custovic (in 72), Emil Skogh, Justin Salmon (in 78), Viktor Steen (in 90), William Videhult (in 90)