Succétränaren lämnar – klubben lägger locket på

Efter VIK Fotbolls degradering från trean var tanken att ungdomstränaren Serwat Zarifnejad skulle leda laget denna säsong. Men han hoppade av uppdraget redan efter tolv dagar, vilket VLT tidigare skrivit om.

In kom istället den förre VIK-tränaren Remco Boere. Det blev genast succé. VIK vann division 4 med endast en förlust på kontot och är återigen en division 3-klubb.

Men under söndagen meddelade VIK via sin hemsida att Remco Boere nu lämnar klubben.

"Remco Boere har valt att avsluta sitt kontrakt då föreningen inte kunnat möta hans krav vid omförhandling." skriver man.

När VLT-sporten ringer upp ordförande Magnus Ericson är han fåordig.

– Vi håller på att jobba på lite olika saker. Det är allt jag kan säga just nu.

Varför blir han inte kvar?

– Jag kan säga så här, det var en viss punkt i ett kontrakt som inte accepterades.

Vad handlade den punkten om?

– Det vill jag inte gå in på. Vi har tagit det via styrelsen och där är vi just nu.

Handlade det om ersättning?

– Nej, jag kommenterar inte mer än så.

Enligt Ericson var både Boere och klubben intresserade av en fortsättning initialt.

– Sen kom man lite på kant med varandra om olika saker. Inga hard feelings på något sätt.

Var ni från styrelsens håll nöjda med honom?

– Han har gjort ett jättebra jobb. Han har ju fört upp dem till division 3 igen.

Vidare skriver VIK på hemsidan:

"Arbetet pågår nu med att ta fram en riktning för herrlaget. Det är styrelsens avsikt att vi skapar en starkare och tydligare tråd genom de äldre ungdomslagen och herrlaget."

Vad är det för typ av tränare ni söker?

– Vi håller på att titta på olika alternativ.

Kan det bli någon från egna leden?

– Det kan jag inte svara på. Vi håller på med den processen.