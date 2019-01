Blommé om nya rollen i VSK – och tydliga åsikten om nyförvärv: "Finns ingen anledning"

Robin Blommé fick ett drömavslut som spelare i VSK Fotboll. Hyllad inför sista matchen, målskytt och stående ovationer när han blev utbytt en sista gång för klubben.

Inte så konstigt att han då fick tårar i ögonen.

Men det tog inte mer än två månader innan den tidigare försvarsspelaren var tillbaka i Grönvitt, men nu i en helt ny roll – som players manager.

En aningen diffus roll som i ärlighetens namn inte ens är helt klar för Robin själv.

– Det finns egentligen inga hårda ramar kring hur den här rollen ska vara. Men jag tror att den kommer att växa under tiden. Den första tanken är att jag ska vara en länk mellan olika delar i organisationen, kanske främst mellan spelarna och de övriga delarna.

– Jag kommer att försöka snappa upp vad spelarna tycker och tänker kring både stor och smått. Allt för att saker och ting ska bli så bra som möjligt, säger Blommé.

Var det något du saknade som spelare?

– När man inte har en organisation som har en sport- eller klubbchef som är operativ så är det lätt att saker missas. VSK:s styrelse har haft mer att göra än vad en styrelse egentligen ska. Då är det lätt att missa saker och där hoppas jag kunna kliva in och fylla en roll, huvudsakligen för spelarna.

Men under januari månad har det blivit mer än så. Tanken är att Robin Blommé i sin nya roll även ska avlasta sportsligt ansvarige Ado Sadzak i hans arbete kring scouting och spelarrekrytering, ett arbete som under senaste tiden varit intensivt.

– Det gäller att hela tiden vara beredd för det som kan hända, för det kan hända saker hela tiden. Händer det något så måste vi ha en plan för det och ha koll på vad som kan plockas in, säger Blommé.

Med det sagt är inte VSK:s players manager säker på att klubben kommer att plocka in någon spelare innan premiären. Mycket handlar om vilken typ av spelare som finns tillgängliga och om de passar in i Grönvitt.

– Jag låter det vara osagt om vi ska plocka in någon spelare innan premiären eller inte, det är många saker som ska stämma. Självklart ekonomiskt men det ska även vara så att vi hittat en spelare som passar in i VSK. Det finns ingen anledning att plocka in en spelare bara för att han är bra om vi inte känner att det är rätt och att han bidrar.

När säsongen väl rullar igång och den värsta stressen kring scouting och rekrytering lagt sig så hoppas Robin Blommé få tid att utveckla klubben sportsligt

– Jag hoppas kunna jobba en del med klubbens sportsliga strategi, något som är hållbart på sikt. Försöka få fram något som är VSK:s styrdokument. Men det kommer att ta tid och kräver input från flera olika håll.