Brian Span om jakten på rätt position i VSK: "Det är lite galet"

Från att ha varit given under våren 2018 till att få sparsamt med speltid under hösten. Lägg till att VSK:s amerikan Brian Span även fått spela ytterback och ytterforward under försäsongen så kan man konstatera att den senaste tiden varit spretig.

– Ja, det är lite galet, skrattar Span.

Han fortsätter:

– Jag vet inte riktigt var jag kommer att spela från match till match. Men jag vill egentligen bara prestera var jag än spelar.

Men vad föredrar du att spela?

– Jag gillar att anfalla, jag är en offensiv spelare. Men jag kan även kliva in och göra bra insatser på andra positioner. Men jag kommer att göra allt jag kan oavsett var tränaren vill att jag ska spela, på så sätt kanske det ger mig större chanser till speltid.

Mot allsvenska GIF Sundsvall bildade han en solid vänsterkant tillsammans med Dennis Persson och fick mycket beröm för sin insats. Själv är han nöjd och menar att insatsen var betydelsefull för självförtroendet.

– När jag fick veta att jag skulle spela från start handlade det bara om att njuta av tillfället och möjligheten. Vi gjorde en väldigt bra insats som lag och jag ville bara gör min del i att laget skulle vinna matchen, och jag tycker att jag gjorde det.

27-åringen ser med spänning fram emot stundade säsong och hoppas att både han och laget ska kunna bygga vidare på den fina försäsongen man haft.

– Det börjar bli spännande inför säsongen, det har blivit dags att räkna ner fram till premiären. Nu handlar det om att hålla sig i form och fri från skador så att vi kan bygga vidare på det vi har åstadkommit under försäsongen.

På det privata planen har Brian Spans liv förändrats ordentligt. För lite drygt en månad sedan blev han och sambon föräldrar till en son. En händelse som påverkat honom positivt.

– Det är jätteroligt. Jag börjar komma in i det mer och mer, men det är klart att man inte får lika mycket sömn som tidigare. Man är hela tiden lite tröttare än man brukade vara, skrattar amerikanen.

– Men det ger mig samtidigt väldigt mycket energi och man känner att man har ännu mer att jobba för och lägga ner hårdare arbete för. Det är en skön känsla.