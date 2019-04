Brian Span om sjuka drömmålet som sänkte Örgryte: "Jag tänkte bara, fuck it"

Brian Span fick chansen till vänster i anfallet mot Ögryte i Stefan Batans frånvaro. Och som han tog den.

I den 25:e minuten, då hemmalaget legat på för ett ledningsmål och VSK inte skapat en enda möjlighet, fick han bollen med ryggen mot Örgrytes mål.

Och valde då att försöka sig på en klack - som letade sig in i nät.

Efter slutsignalen skrattar han när målet kommer på tal.

– Det var galet. Svårt att säga exakt vad som hände, men Filip (Tronet) spelade in bollen i boxen och vi hade tur med studsen. Bollen kom till mig i en position där jag bara tänkte: "Fuck it, bollen ligger mellan mina ben, jag klackar". Turligt nog gick den in.

– Men jag gick för att göra mål och det var ett bra läge att prova. Det var ett fint mål för höjdpunkterna, säger Brian Span.

Om att få chansen från start säger amerikanen:

– Väldigt tråkigt att Stefan (Batan) blev skadad. Det är hemskt. Jag hoppas han kommer tillbaka snabbt. För min del ville jag bara komma in och göra skillnad. Något jag tycker att jag har gjort under försäsongen. Nu ville jag ta den här chansen och bara spela mitt spel. Jag tycker att jag gjorde det bra och ska bara fortsätta med det.

Vad säger du om matchen?

– Det var en tuff match. Vi fick slita hela matchen försvarsmässigt. Men det var det vi var tvungna att göra. Alla spelade kompakt tillsammans och alla sprang nonstop. De hade några bra chanser men vi var solida hela matchen.

– I andra halvlek så fick vi tag i bollen mer. Men jag tycker vi kunde ha skapat lite mer och det är något vi kan förbättra. Men det var fortfarande en bra match från vår sida, avslutar han.

Matchfakta

Örgryte IS – Västerås SK 0-2 (0-1)

Mål: 0-1 (25) Brian Span, 0-2 (76) Karwan Safari (straff)

Varningar: ÖIS: – VSK: Anton Fagerström, Carlos Moggia, Filip Tronet, Jesper Florén

Publik: 2 273

Så ställde VSK upp:

Anton Fagerström – Dennis Persson, Ilir Berisha, Calle Svensson, Jesper Florén – Carlos Moggia (ut 71), Jonas Hellgren, Simon Johansson – Filip Tronet (ut 73), Karwan Safari (ut 81), Brian Span

Ersättare: Boris Ljevar (in 71), Emil Skogh (in 73), Emir Smajic (in 81)