Efter heta debatten – VSK kallar till möte om säkerhetskraven: "Vill klargöra situationen"

Under onsdagen gick VSK ut på sin hemsida och bjöd in till ett "öppet möte för information och diskussionsforum gällande de nya säkerhetsföreskrifterna kring våra matcher i superettan".

De ökade säkerhetskraven på landets arenor är den hetaste debatten i Fotbollssverige just nu. Något som även VSK märkt av.

Därför vill klubben nu informera och svara på frågor kring vad som gäller på hemmaarenan Solid Park Arena.

– Vi känner att det varit stora förändringar kring vårt säkerhetsarbete och påverkan de haft på vår publik, framför allt på ståplats, därför vill vi informera. När vi nu haft några matcher där det funnits lite frågetecken kring de nya säkerhetsdirektiven så som visitering, varför man inte får han med sig vattenflaskor in på arenan och så vidare.

– Då känner vi att det är läge att kalla till möte där alla olika instanser kring vårt säkerhetsarbete är på plats och kan informera och svara på frågor, säger VSK:s ordförande Andreas Dayan till Sporten.

VSK vill även förklara varifrån kraven kommer och varför de finns.

– Jag tror inte att våra supportrar tror det är vi som fotbollsklubb som ligger bakom allt, men vi kommer förklara vilka det är och varför, säger Dayan.

Den allmänna irritationen i Supportersverige kring de skärpa säkerhetskraven tror VSK:s ordförande även har påverkat dem.

– Det är så i hela Sverige. Vi kommer informera lite kring det också, det stora läget och den stora debatten och vad som görs där just nu. Det är klart att den debatten spiller över på oss fast den kanske inte har med oss att göra just nu. Frågetecken från den stora debatten går in även här, därför vill vi klargöra situationen, säger Andreas Dayan.

Fotnot: Mötet som är öppet för allmänheten kommer hållas onsdagen den 19 juni 17.00 på Solid Park Arena.